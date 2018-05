La garruchera Yastina 'Turner' se clasifica para la final de La Voz Kids

Una auténtico terremoto sobre el escenario. Es la mejor descripción para definir a la pequeña garruchera que desde que empezó su andadura en las Audiciones a Ciegas de La Voz Kids no ha hecho más que brillar en el talent show de Telecinco. Yastina consiguió ser una de las tres elegidas para llegar a la final en el equipo de Rosario Flores.

La pequeña consiguió sorprender a los miembros del jurado en la pasada semifinal con su tema Proud Mary, de Tina Turner. Su forma de interpretarlo y sus gestos transmitieron de tal forma que tanto Jesús Vázquez como Antonio Orozco lanzaron sus chaquetas por su gran actuación.

Melendi destacó su actuación y le pidió que siguiera con los pies en la tierra

Durante la interpretación de la garruchera, las caras de Melendi, Antonio Orozco y Rosario fueron tornado de sorpresa a sonrisa, y viceversa. "¿Pero esto qué es?", se preguntaron ante los distintos movimientos de Yastina.

Tras finalizar su actuación, su coach, Rosario Flores, aseguró que "ha sido un cohete de energía. Eres una monstrua pero de las grandes. Tienes un gran temperamento". A lo que añadió Orozco: "Te has comido a Tina Turner".

Melendi, un poco más profundo en su valoración, quiso valorar muy positivamente la actuación de la pequeña: "Eres una artista muy artista, de esas que da igual lo que canten porque la gente te está mirando. No te crezcas con todas las cosas bonitas que te van a decir ahora porque las mereces, pero todo eso hay que seguir trabajándolo".

Y es que la pequeña no es la primera vez que interpreta una canción de Tina Turner, ya lo hizo en las audiciones con el tema The Best. Con este tema, consiguió que se girasen Antonio Orozco y Rosario, pero quien era el favorito de la joven era Melendi. La lucha fue total con multitud de ofertas para que la garruchera formara parte de sus equipos. "Antonio, tú me gustas mucho, pero Rosario es muy cariñosa con los niños, me voy con ella", así fue como inició su carrera en el programa.

Ya en las Batallas, la cantante Rosana la rebautizó como Ya, es Tina. No dudaron en recordarlo una vez más.

El próximo lunes ya se conocerán a los ganadores del programa y se sabrá que resultado final tendrá Yastina.