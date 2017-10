El karma se devuelve en un western

El karma, esa energía que se genera a partir de los actos de las personas y que siempre hace justicia. Es la historia que han querido contar en el cortometraje La venganza se sirve fría, dirigido por el almeriense Miguel Ángel Cañadas.

Cañadas explica cómo surge la idea de grabar este western: "Nace después de hacer varios intentos junto a Juli de escribir guiones para capítulos de series de televisión, obras de teatro y vídeos musicales".

Este cortometraje se ha rodado en el Rancho Leone y en una rambla cercana al mismo durante dos días. "La historia que queremos contar va sobre el karma y quien la hace la paga tarde o temprano de una u otra forma. El mensaje es que las cosas llegan cuando tienen que llegar", explica el director.

Varios de los objetivos de este western es que "el publico recapacite y piense que es mejor hacer el bien que el mal. Nuestra intención es presentarlo a los festivales que encaje una vez terminada la postproducción".

El equipo artístico está compuesto por: Luis Romero, Miguel Ángel Cañadas, Nabil Karma y Victoria López. La parte técnica la conforman: Julio García (Juli&Cía), productor y director; Miguel Ángel Cañadas, director; Aaron Martínez, operador de cámara; Dani Acosta, making off; Sergio Herrada, técnico de sonido; Dani López, jefe de producción; Jesús Galdeano, ayudante de producción; Leonardo Giménez, jefe de vestuario y atrezzo; Victoria Bretones, diseñadora gráfica; Salva Fernández Carrión, encargado de los caballos; Alba Poveda Salvador, Inés Villa López de Ahumada y Lucía Collantes Ruiz, maquillaje y peluquería.

Cañadas es la primera vez que compagina las funciones de actor y director: "Ha sido una experiencia maravillosa no ha sido nada fácil pero me ha gustado mucho tener esta experiencia. Soy actor y he trabajado como tal en numerosas ocasiones pero no me ha parecido nada difícil dirigir. Siempre que he necesitado ayuda ha estado Julio a mi lado y me ha ayudado mucho en todo".

El almeriense dice que después de tantos años de experiencia como actor necesitaba tomar otro papel dentro de una producción: "En mi interior, había muchas cosas que podía contar y de alguna de las maneras necesitaba hacerlo espero que guste al público, he disfrutado mucho".

Miguel Ángel Cañadas se marchó hace unos años a Madrid donde se formó como actor aunque en los últimos tres años trabaja entre la capital de España y Almería. Entre algunos de sus trabajos se pueden nombrar algunos largometrajes como Magnéticos de Jorge García; Balada triste de trompeta de Álex de la Iglesia y Tirant lo blanc de Vicente Aranda. Sobre las series en las que ha participado: Amar es para siempre, Mar de plástico, Águila roja, Hispania, Yo soy Bea, Los hombre de paco...

Julio García es torero retirado por una lesión. Se encerró en el mundo de la música y tras un tiempo escribiendo letras, llega a conocer al productor, Paco Ortega. Grabó su primer disco con Universal. Desde entonces no para de escribir para muchos artistas.