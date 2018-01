Recorrer el mercado de Cotonou puede ser una experiencia inolvidable, pero no por su placidez ni su belleza. La presidenta de Manos Unidas España, Clara Pardo, explica sus sensaciones en su recorrido por la situación que se vive en el país y destaca algunos de los proyectos que ha podido visitar durante su estancia en Benín.

La presidenta hace un balance de sus días en Cotonou: "Me ha parecido un país con una pobreza terrible. La situación de los niños es de las más duras que he visto. Los proyectos son una luz de esperanza que consiguen sacar a esos niños de esa terrible realidad. Los llevas a una especie de oasis en mitad de esa miseria. Tienen un futuro. Los obligan a ducharse, tienen un sitio para dormir, un lugar para que no sufran abusos. Los proyectos me han encantado".

Uno de los rincones que más impresionó a la responsable de la ONG fue el mercado de Dantokpa: "Me afectó esa terrible miseria y el poco interés que se ve para cambiar esa realidad. Nunca había visto tanta pobreza tan concentrada y tan grande. Ver esos niños descalzos en medio de la suciedad… El mercado es horrible".

Para Pardo, el trabajo que se hace con los socios colaboradores en este país es impoluto: "Nosotros no podemos abandonar un país como Benín. Es uno de los países más pobres y el trabajo que se hace aquí es muy bueno. Se puede trabajar y se puede visitar. Hay en algunos países que hemos tenido que dejar de hacerlo por corrupción como en Nigeria. Si podemos sacar otros 50 niños de la calle lo haremos".

Además del trabajo que realizan con la infancia, la presidenta de Manos Unidas asegura que hay otras iniciativas de gran interés: "En la zona del norte del país hay muchos proyectos de mujeres, que ayudan a cambiar la situación. Las mujeres en África son el verdadero motor del cambio".

Clara Pardo recuerda un mensaje en sus inicios como voluntaria en la ONG: "Cuando empecé a trabajar con Manos Unidas, un misionero me dijo que la única forma de avanzar es la educación. Estoy totalmente de acuerdo. Hemos visto estos días que algunos joven que han aprendido un oficio, pueden salir adelante".