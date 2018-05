El mundo mágico en el aula en una charla de Francisco Cid

La base de un estado de bienestar es la salud y la educación, por lo que es un privilegio contar con profesionales de la educación como Francisco Cid, que crea un mundo mágico en su aula de Infantil del Colegio Quintanilla de San Fernando, motivando a sus alumnos para que aprendan y conozcan la realidad que les rodea.

Cid ha recibido el Premio a la Excelencia e Innovación Educativa que concede la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE), perteneciente a la Unesco y colaboradora de Unicef, por utilizar una metodología en la que implica directamente a las familias en la educación en el aula. Es considerado el segundo mejor maestro de España en 2017 por los premios Educa y es el autor de la metodología Cuestiones de interés.

Esta interveción se celebra con motivo del Ciclo de Conferencias de El Saliente

El 18 de mayo, a las 18:00, en el Salón de actos de Cajamar, La Casa de las Mariposas, la Asociación El Saliente tiene el privilegio de contar con Francisco Cid en el Ciclo de Conferencias que están organizando, con motivo de la celebración de su XXX Aniversario, en la Conferencia Los alumnos preguntan, las familias responden.

Este acto gira en torno a la Educación, uno de los ejes principales sobre los que El Saliente desarrolla su actividad, a través de la gestión de 11 Centros de Educación infantil, adheridos a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. La asociación atiende diariamente a más de 900 niños y niñas de 0 a 3 años, donde prima la estimulación, la innovación y la educación en valores, cuestiones claves, junto con la comunicación con las familias, que han hecho que pensemos en profesional, referente en el sistema educativo, para esta actividad.

-¿Cómo surge la idea de implicar a los padres?

-Alguien dijo alguna vez que en educación está todo inventado, y a las pruebas me remito para desmentirlo. La sociedad avanza y con ella, las nuevas generaciones. Es necesario que el docente se adapte a los cambios, a la manera de pensar, de sentir del niño y a resolver todas las inquietudes que cada vez afloran más en los pequeños. Por eso, decidí crear Las cuestiones de interés. Para dar sentido a sus vidas, para trabajar lo que verdaderamente le importa al educando. Para ello necesitaba ayuda y qué mejor que contar con toda la comunidad educativa, pero no de una manera puntual como se hace en la mayoría de los casos.

-La conciliación entre la vida familiar y laboral impide que muchas familias puedan acudir en horario de mañana al colegio, ¿cómo lo ha conseguido?

-La resolución de las cuestiones, deben integrarse en la propuesta educativa del docente para que haya una coherencia a la hora de enlazar los contenidos de las cuestiones con aquellos que marcan el currículum oficial. Cada cuestión que se resuelve tiene una fecha concreta de resolución y las familias lo saben, mínimo, con tres meses de antelación, para que les dé tiempo a organizarse. En aquellos casos en los que ambos progenitores trabajan, me reúno con ellos para ver qué fechas les vienen mejor, cuándo tienen días libres, si pueden pedir días de asuntos propios, si trabajan en otra localidad, qué periodos festivos difieren de los nuestros... En aquellos casos "de extrema gravedad", hay familias que han pedido incluso día sin sueldo o han pedido sus vacaciones el día de la resolución de la cuestión. También he tenido casos que han sido los tíos, abuelos y primos quienes han resuelto la inquietud. Lo importante es que el pequeño se vea arropado por un familiar. Si me apuran, estos casos no me dan muchos problemas. Lo duro es la resolución de las cuestiones en familias con riesgo de exclusión social.

-Ha recibido a lo largo de su trayectoria laboral diferentes reconocimientos.

-El reconocimiento es la palmada en la espalda que uno necesita para seguir adelante. No somos "triunfitos" que llenan plazas con miles de personas por haber ganado un concurso, ni muñecos que manejan a su antojo tras sobrevivir en una isla. La enseñanza es un gremio complicado para destacar, hay que luchar con muchos frentes, incluidos algunos con los que no se debería luchar, pero la satisfacción de representar a tu ciudad, a tu comunidad en un campo tan complicado, es una sensación que no tiene precio.

-Cuando participas como formador en el Centro de Profesorado de Cádiz, ¿cómo traslada su forma de trabajar al resto de educadores?

-La pasión mueve el mundo. Decía Jacinto Benavente que si la pasión, la locura, no pasaran alguna vez por las almas… ¿Qué valdría la vida? Esa es la llave que mueve el mundo y lo que intento transmitir a maestros y aspirantes a ello. Si vives lo que te apasiona, es más fácil transmitirlo y, por ende, más sencillo su calado. Me encanta lo que hago, me apasiona trabajar con niños. Aunque también es un reto apasionarse y transmitir a los adultos, así que hasta aquí puedo leer.

-Innovar es la clave para salir de la zona de confort, seguro que tiene en mente nuevos proyectos.

-La zona de confort es el lugar donde habita el miedo de aquel que podría ser brillante. Hace tiempo que salí y no me considero brillante, pero lucho cada día por llegar a serlo. Siempre hay algo que te ronda la cabeza, las almas inquietas necesitan perseguir siempre a una mariposa, no les gusta cuidar gusanos de seda eternamente. Ahora mismo mis esfuerzos van encaminados a que el máximo número de maestros y maestras cacen mariposas.

-La educación pública nunca ha gozado de una buena reputación, ¿cree que este reconocimiento supone un espaldarazo?

-Sin duda alguna. Me considero como la cabeza visible de miles y miles de compañeros que hacen un excelente trabajo y no han tenido la suerte de hacerlo visible. A ellos, a mis alumnos y a mis familias, va dedicado tanto esfuerzo. Recoge en una frase los valores que promueven tu trabajo diario con los alumnos de Educación Infantil. No es mía y dejo al lector que averigüe la autoría, pero la tengo en mi mesa desde que empecé, hace casi trece años: "Lo mejor para hacer buenos a los niños, es hacerlos felices".