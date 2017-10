Una pasarela en miniatura, solidaria y reivindicativa

La Diputación Provincial de Almería ha renovado su apoyo y compromiso con la Micropasarela Solidaria, una iniciativa que pretende fomentar la integración de los niños que forman parte de organizaciones como ONCE y la Asociación Sindrome de Down (Asalsido Down). Organizada por Navarro Pasarela, esta iniciativa alcanza este año su quinta edición logrando su consolidación en el nuevo espacio que se celebra, la calle Navarro Rodrigo, y contando con un total de 40 niños y niñas de estos dos colectivos sociales.

El diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, mostró su satisfacción de poder colaborar, un año más, con este proyecto que tendrá su momento más importante el próximo viernes 3 de noviembre, a las 19:30 horas, en la García Alix, junto al Palacio Provincial: "Desde la Diputación de Almería no podemos dejar de apoyar este tipo de iniciativas en favor de la integración y de la divulgación de los valores de la diversidad. En muchas ocasiones somos nosotros los que tenemos la ceguera y no vemos que tienen un mundo por delante y no tenemos que ser los que les pongan más dificultades sino los que les hagan más fácil la integración total en nuestra sociedad".

Por su parte, Laureano Guillén desde ASALSIDO-DOWN, agradeció este tipo de iniciativas que surgen con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad: "Estas actividades son muy importantes para integrar a nuestros asociados, desde que son niños, logrando el máximo de autonomía y que participar en estas iniciativas se vea como una normalidad más".

El director de la ONCE en Almería, Pascual Gualda, puso de manifiesto la importancia de esta actividad para darle mayor visibilidad a las personas con capacidades diferentes: "El hecho de que nuestros niños se sientan protagonistas durante un día y que sus familias puedan disfrutar y expresar a la sociedad que sus hijos son totalmente normales, con capacidades diferentes, pero que apuestan por una integración justa y necesaria. El hecho de tener una capacidad diferente no significa ser menos que nadie, sino simplemente, tener una capacidad diferente. La micropasarela es un buen proyecto porque humaniza y normaliza la realidad de todas la personas que luchan por unas mismas capacidades que todos tenemos".

Por último, Rosalía Navarro agradeció a todas las empresas y entidades que apoyan y colaboran la V edición de la Micropasarela: "Los protagonistas son ellos, los 40 niños que vamos a tener de la ONCE y Asalsido. Con esta actividad lo que queremos realmente es darle la mayor proyección posible a la labor tan importante que hacen estas dos asociaciones y mostrar a los almerienses que se puede trabajar con toda normalidad haciendo moda con personas de cualquier edad y sin distinción de ningún tipo".

La MicroPasarela Solidaria tendrá lugar el próximo viernes, 3 de noviembre a las 19.30 hrs, en la Calle García Alix (frente a Diputación). Participan las firmas La Ciénaga, Le Petit Bebé, Patricia Mendidulce y Denenes Bebé. Colaboran 700 gramos.com, Imprenta Úbeda, Escuela de Baile Ana Soriano, Hierba Luisa, Payasos de Noe, Altos Puntos Escuela de Estética, Weeky y el Ayuntamiento de Almería.