Las pequeñas grandes voces del Levante

Si hubo cantantes que consiguieron dar voz en la última edición de las audiciones a ciegas de La Voz Kids fueron las dos pequeñas que representaron a Almería: Yastina, de Garrucha y Laura, de Pulpí, conquistaron a los coach del programa y consiguieron emocionarlos de distinta manera.

Yastina, con 11 años, sorprendió con la canción de The best, de Tina Turner. La joven consiguió convencer a Rosario y a Antonio Orozco que se giraron para luchar por esta voz tan especial. "Has salido con fuerza, no te he visto nada nerviosa. En el primer grito que has dado ya he visto algo especial en ti. Me encantaría que estuvieras conmigo porque somos de temperamento".

Laura es de Pulpí y Yastina de Garrucha, ambas estarán en las Batallas

La garruchera aseguró que "me quería ir con Melendi", pero al no darse la vuelta tuvo que dar su veredicto sobre el equipo en el que quería pertenecer: "En realidad estoy un poco nerviosa. A mi me gusta mucho Antonio, pero es que Rosario me encanta como canta, el cariño que da a los niños... ¡Y tú sí que eres una monstrua y yo me voy contigo!". Rosario añadió: "Tú sí que eres una monstrua. La vamos a formar en La Voz Kids".

Por su parte, Laura, de Pulpí, y con 11 años, también conquistó a los coach. En esta caso, se repitió el mismo caso que en el de la garruchera, se giraron Antonio Orozco y Rosario, y se decantó por la hija de la faraona. La pulpileña es invidente de nacimiento y demostró su tenacidad y empuje: ""Si tardo más, pues tardo más y si no sale a la primera, saldrá a la segunda o a la tercera". La joven consiguió emocionar a todos los que estaban en el plató y a los que estaban detrás de la pantalla con la interpretación del tema Qué bonito. Rosario Flores se mostró feliz con esta nueva integrante en su equipo: "Me has llenado el corazón, mi amor". Antonio Orozco, por su parte, no puedo evitar contener las lágrimas por la lección de vida que dio la pequeña en el plató.