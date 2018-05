La provincia apoya al colectivo LGBTI

Almería se hace visible en la calle contra la homofobia y la transfobia en su día conmemorativo en el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales el 17 de mayo de 1990. Francisco, presidente de las Familias por la Diversidad y miembro de COLEGA, estuvo acompañado en la jornada de ayer por dos voluntarias de la asociación, Patricia y Jessi, que informaron a todo aquél que se paraba frente a ellas en la mesa ubicada en la plaza Pablo Cazard. Francisco informa a los presentes sobre la discriminación que sufre este colectivo LGTBI, una realidad preocupante en nuestro país.

Las dudas habituales que les llegan día a día a COLEGA a través de emails o llamadas telefónicas tienen que ver sobre todo con la situación laboral de las personas transexuales, Francisco apunta que "pedimos un 1% de los puestos de trabajo para estas personas que lo tienen muy difícil, al igual que existe un 2% para personas con discapacidad, todos deberíamos tener las mismas oportunidades para incorporarnos al mundo laboral", entre otras cuestiones hay también padres y madres que se informan sobre el proceso del cambio de sexo, o que buscan asesoramiento jurídico. Desde COLEGA piden también al Ayuntamiento que se vuelquen con la causa y les permitan ser más visibles, además de proporcionar algún tipo de ayuda para las personas que por ser homosexuales o transexuales han tenido que marcharse de su país buscando aquí un asilo político y una nueva vida.

"Debemos denunciar los delitos contra el colectivo LGTB y hacer partícipe a la sociedad"

COLEGA pone el acento en el hecho de que existe mucha infradenuncia. Esto significa que son muchos los casos que no llegan a las fuerzas de seguridad porque las víctimas no denuncian, bien por temor o bien porque están cansados de los tediosos trámites que conllevan y por lo irrisorio de las penas que se imponen. Más de un 70% de los jóvenes LGTB declara haber sufrido discriminación de algún tipo en su centro de estudios y en su día a día, y el 83% de los mismos no ha tomado ninguna medida al respecto.

En este homenaje a la diversidad estuvo presente toda la provincia, miembros de diferentes movimientos sociales, y los demás concejales de la oposición. La lluvia no impidió que los transeúntes pasaran por allí para apoyar al colectivo y participar en la performance pintando sus manos y formando parte del mural que se realizó. Francisco apunta también que el próximo sábado 19 de mayo tendrá lugar una charla sobre prácticas sexuales no convencionales impartida por N´Namari Diawara y Laura Marcilla, organizada por COLEGA con el apoyo de la Junta De Andalucía por la Igualdad y la Universidad de Almería. La entrada será libre para todo aquél que quiera asistir en su sede en Carretera Sierra Alhamilla, 54 (Almería). Por su parte, Delia Mira ha realizado un llamamiento a la sociedad para acabar con esta situación y es que "se trata de una labor que debe empezar por las escuelas y que debemos de reforzar en el núcleo familiar".