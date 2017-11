"El rodaje donde más he disfrutado fue en 800 balas"

Alex de la Iglesia rodó hace 15 años la película 800 balas en Almería. El cineasta regresó ayer a la ciudad para recibir el premio Almería Tierra de cine y descubrir la estrella que a partir de ahora estará en el Paseo de la Fama de Almería. De la Iglesia tuvo grandes palabras de elogio para Almería y sobre todo para los almerienses que siempre han entendido el mundo del cine.

-Imagino que le hace mucha ilusión recibir el premio Almería tierra de cine, 15 años después de haber rodado 800 balas.

-Es una alegría enorme. He venido muchas veces después de aquella película, pero no a rodar, ni por una causa tan emocionante e ilusionante como esta. Para mi es un orgullo que te pongas una estrella al lado de Brian de Palma, para mi es un honor. Pero lo más importante de todo es encontrarte con la gente de Almería, que es un público muy especial, es una gente que realmente ama el cine, que no lo considera algo ajeno, sino que forma parte de sus recuerdos y de su cariño, y de lo que ellos consideran que es su ciudad.

-Quiere decir que aquí el cine forma parte de la cotidianidad de la ciudad.

-Lo de Almería tierra de cine no es un titular, sino que es una forma de ver la ciudad y su memoria. Aquí se han rodado películas de una envergadura colosal y los abuelos lo han conocido, con lo cual los hijos y los nietos tendrían ahora que conocer más en profundidad todo lo que se hizo.

-Usted es un gran amante de Almería como tierra de cine.

-Yo conozco Almería a través de los técnicos del cine, como son el especialista, el fotógrafo, el domador, el amaestrador de caballos, ellos son el alma del cine, y esa gente vivía con mucha añoranza de ese pasado legendario.

-¿Tuvo claro desde el primer momento que el protagonista de 800 balas tenía que ser Sancho Gracia?

-No hubo ninguna duda. Ademas se escribió el guión pensando en él. El había trabajado en Almería antes y ha vivido esa época junto con muchos otros. Tenía ese punto de galán, de aventurero, de persona querida por la gente cuando incluso cabalgaba. Cuando el cabalga por el Paseo de Almería la gente aplaude, porque añora ese tipo de cine y más aquí en Almería. Añoran el western y el cine de género.

-En Almería llevamos muchos años esperando que vuelva Clint Eastwood. ¿Creo que al final de la película os quedasteis también esperando?

-Sí, nos quedamos esperando para el final de 800 balas y tuve que utilizar un doble. Clint Eastwood, aunque solo sea en el recuerdo, es el símbolo de toda aquella época y así lo entendimos en nuestra película.

-Dentro de su filmografía, la película 800 balas donde la colocaría.

-Es el mejor rodaje que he tenido. Ha sido el rodaje que más he disfrutado y donde más sentí que estaba haciendo cine. Fueron momentos muy especiales rodar con caballos y persecuciones. Para mi eso es el auténtico cine. Sin duda, vivimos unas semanas en Almería inolvidables, que ahora he vuelto a recordar.