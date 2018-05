"Te sacan de tu zona de confort, nunca había hecho bodypercusión"

Las historias de amor siempre conectan con el espectador y Mayumaná siempre ha sabido dar a su público lo que quiere. Después de triunfar con sus espectáculos de percusión, la compañía decidió incluir la dramaturgia. Para contar con experiencia en este terreno contaron con María Ordóñez, que también ha tenido que dar clases aceleradas de multitud de disciplinas para adaptarse a la gran exigencia escenográfica de este grupo. El espectáculo Rumba! contará con cuatro funciones. Podrá verse el viernes a partir de las 21:30 horas; el sábado a las 18:30 y a las 21:30; y el domingo, a partir de las 20:00 horas, en el Auditorio Municipal.

-La historia de este musical recuerda a algunos de los clásicos como 'Romeo y Julieta'?

-El musical es una especie de Romeo y Julieta o West Side Story. Están el chico y la chica que se enamoran, con dos familias enfrentadas. La chica es dura, fuerte y oscura; y el Romeo es un poco más dulce, suave, más naíf. No es la típica mujer que está en apuros. Se aleja del perfil clásico de la enamorada. Al final, se innova en todos los sentidos porque la música está compuesta por canciones de Estopa, versionadas por Mayumaná. Pasan multitud de cosas en el escenario, cambios muy rápidos y música muy potente. Se va enlazando la historia hasta que acaba en una batucada enorme.

-El mensaje del musical es el amor ante todo.

-Se lanza el mensaje del amor y disfrutar de la vida en general. Acabamos con una batucada que el público sale del teatro feliz, con ganas de enamorarse. El musical tiene una energía muy potente.

-¿Cómo ha sido la inmersión en el mundo Mayumaná?

-Ha sido toda una experiencia, un regalo de la vida. Con Mayumaná te expones a salir de tu zona de confort. Es lo primero que te hacen trabajar. Yo vengo de la disciplina de la interpretación y del canto, pero no había bailado, tocado la batería y el bajo y, por supuesto, no había hecho bodypercusión... Aprendes un montón de cosas. Es una experiencia que recomiendo a todos los artistas del mundo. Te vuelves como una esponja que absorbes toda la información.

-Es la primera vez que la compañía afronta su espectáculo como teatro musical, ¿cómo han llevado esos cambios?

-Al igual que te hacen innovar a ti, ellos también tienen que salir de su zona de confort. Manejan el ritmo sobre todo. Han apostado por un espectáculo en el que el 85% es música y con la incorporación de la dramaturgia. Es la primera vez que introducen una historia. Para mi, el éxito está en arriesgar y apostar por lo nuevo. El combo funciona perfectamente.

-¿Qué supone actuar en un espectáculo de esta compañía?

-Es muy enriquecedor, muy reconfortante, porque de repente te ves en el escenario haciendo muchas cosas a la vez, transmitiendo mientras haces una percusión; cantas y haces una coreografía a la vez. Ha sido una masterclass total.

-¿Qué bondades destacaría del musical?

-Muchísima energía. Es un gustazo para el espectador. Se ve en el escenario a once personas haciendo muchísimas cosas a la vez. Es muy inspirador porque hay muchísima creatividad, talento, ritmo... El ritmo está conectado con el corazón y al final mueve a todo el mundo.

-¿Cuál ha sido su mayor problema de preparación de la obra?

-Pillar la técnica de la baqueta. Tienes que aprender la técnica para que tenga consistencia y cuerpo. Tuve que echar horas de ensayo para que de verdad fuera el mío el movimiento. Después de este espectáculo puedo hacer lo que me echen.

-Catorce canciones de Estopa, ¿le gustaba el dúo antes de comenzar esta obra?

-Soy muy fan de Estopa y, sobre todo, de ese primer disco que me parece maravilloso. Lo he escuchado un montón y me parece que con lo más sencillo del mundo logran tocar el alma. Sin grandes aspavientos musicales, son pura poesía.

-¿Fue fácil integrar los distintos elementos y géneros?

-Ha salido todo muy mágico porque las canciones de Estopa se han escrito para contar esa historia. Ha salido solo, ha encajado todo, se enlazaba un tema con otro. Ha quedado en redondo.

-Del teatro clásico a la modernidad de Mayumaná, ¿Un cambio muy brusco?

-Un cambio muy brusco, pero muy interesante. No tiene nada que ver un estilo con otro. En mi anterior obra El Eunuco solo hablaba y aquí me parece raro porque solo canto. Siempre transmito desde la palabra y ahora desde la música.

-Recibió el Premio Ceres 2014.

-Fue un regalo total. Los compañeros me decían que me lo iban a dar, pero no te lo esperas. Y cuando me lo dieron fue muy bonito. -Próximos proyectos.

-En septiembre se estrena Arde Madrid que he rodado con Paco León y encarno el papel de Lucía Bosé; saldré en la próxima temporada de la serie Cuéntame y también hay una película que he rodado de la que no puedo adelantar más.