"He visto cumplidas todas las metas y sueños que desde siempre perseguí"

El Certamen Miss Turismo España se celebrará en Mallorca del 13 al 23 de octubre. Va a ser una concentración de 10 días en las comarcas de Santanyi y Cala D'Or donde las 21 representantes de las distintas comunidades autónomas (2 de Andalucía y 2 de Canarias) lucharán por hacerse con el título y representar a nuestro país en Tailandia en Miss Turismo Mundo 2018. La Final será el sábado 21 de octubre. Denisse Vivienne Andor es Miss Turismo Andalucía Oriental, una joven que lleva 5 años viviendo en Almería. Para esta ocasión contará con el apoyo de dos de los mejores estilistas almerienses, Sergi Regal Ceremonias, que una vez más se encargará de su vestido de noche y Arabela Siteanu que le diseñará un bikini especialmente para la ocasión.

-Representas a Andalucía Oriental en el Certamen Miss Turismo España. Imagino que estás ilusionada con tu presencia en este concurso.

Soy una persona positiva, luchadora y comprometida y cada día intento ser la mejor versión de mí misma"Me gusta que me valoren por mi trabajo, mi conocimiento, mi esfuerzo y por mi belleza interior"En el futuro me veo con un trabajo fijo, pero no descarto que sea relacionado con el mundo de la moda"

-Hace dos años que sigo de cerca este certamen y tenía muchísimas ganas de concursar, pero antes quería probar en otros concursos para adquirir la experiencia necesaria para estar lo suficientemente preparada para traer esa corona a nuestra comunidad y por supuesto a Almería.

-¿Estás muy entusiasmada?

-Estoy más que entusiasmada porque para mí es más que un simple certamen de belleza. Me siento identificada con los valores que tiene e intenta promover. Nuestro país depende en gran medida del sector turístico, y yo como estudiante del grado de turismo estaría más que orgullosa y afortunada por tener la oportunidad de seguir promoviendo nuestro turismo a nivel internacional.

-Es obvio que hay mucho nivel y mucha competencia en un certamen nacional con lo cual hay factores que al final determinan las decisiones del jurado. ¿En este caso como es Denisse y que la distingue?

-Todas las chicas están muy preparadas y va a ser un certamen muy difícil. Lo que me distingue a mi, es mi personalidad, mi carácter y mi capacidad de hablar cuatro idiomas. Soy una persona positiva, luchadora, comprometida y constante y cada día intento ser la mejor versión de mí misma, y a pesar de lo mucho que llegué a mejorar siempre intento seguir siendo humilde, ya que considero que es una característica que debe de prevalecer en una ganadora. Por último, creo que tengo una experiencia en certámenes que me dan la seguridad necesaria tanto al desfilar, como en una entrevista o durante toda una concentración en un país extranjero.

-Llevas ya unos años en España, y más concretamente en Almería. Los que te conocer aseguran que te sientes más andaluza que nadie. ¿Cómo te ha acogido esta tierra?

-Siento que le debo todo a esta tierra; me siento almeriense, andaluza y española. Esta tierra me brindó las mejores oportunidades de mi vida y he visto cumplidas todas las metas y sueños que desde siempre perseguí. Siento que tengo que dejar "mi pequeño paraíso" en lo más alto posible, para mostrar así mi agradecimiento a todas aquellas personas que llevan años apoyándome y creyendo en mi.

-En los últimos años has ganado varios certámenes y han sido finalista en otros concursos a nivel internacional. ¿Este hecho te ha abierto puertas a nivel laboral?

-Así es. Gracias a esas maravillosas experiencias crecí mucho como persona y aprendí que si eres consecuente y le pones ganas a cualquier cosa al final conseguirás lo que tanto deseas. A nivel laboral conseguí ser la imagen de varias tiendas y marcas de ropa e incluso de un catálogo de joyas protagonizado anteriormente por la Miss Turismo España 2014, Ana Márquez Vera; trabajar con diseñadores de mucho prestigio, asistir como jurado o invitada a otros certámenes de belleza, actuar como presentadora, e incluso organizar yo misma una de las pasarelas más importantes de la provincia.

-De cara al futuro hacia dónde quieres enfocar tu vida. Quieres seguir sobre la pasarela desfilando o te ves con un trabajo fijo.

-Soy una mujer emprendedora, con muchos sueños y metas por cumplir y en un futuro me veo con un trabajo fijo, pero no descartó que sea relacionado con el mundo de la moda, los eventos y los certámenes de belleza, ya que en mi opinión estos certámenes son unas experiencias muy enriquecedoras.

-De niña pensabas que te dedicarías algún día a desfilar por la pasarela e incluso presentarte a concursos de belleza.

-Sinceramente, desde siempre soñé con estar en la pasarela, tanto como modelo como miss, pero nunca pensé que mis sueños se harían realidad debido a los antiguos estándares de belleza; pero por suerte actualmente están cambiando cada vez más y ya no se valora tanto la altura o la delgadez extrema; hoy en día se busca un conjunto, además de la belleza física, se busca una mujer inteligente, carismática, segura de sí misma, preparada para actuar en cualquier situación o evento.

-Eres una mujer luchadora, incansable y que además cuando te propones una cosa la consigues. ¿Cuál es tu próxima meta?

-Lógicamente mi próxima meta es ganar este título y esta corona; pero además de esto estoy luchando por otras tres metas, que son terminar la Universidad con buenas calificaciones, ganar la liga de primera nacional de balonmano junto a mi equipo Indalo y hacer mis propios diseños, una vez que termine el curso de moda y patronaje impartido por la diseñadora almeriense Susana Lirola.

-Muchos consideran que aparte de guapa y bella eres una persona cercana y cariñosa. Además muy inteligente. Te gusta que te valoren por otras cosas aparte de la belleza.

-Así es. Soy una persona muy cariñosa que me desvivo por mi familia, mi pareja, mis amigos y por toda actividad que realice. Me gusta que me valoren por mi conocimiento, mi trabajo, mi esfuerzo y por supuesto por mi belleza interior.