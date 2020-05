Agrocolor continúa su labor de control y auditoría sobre terreno

La empresa Agrocolor, dedicada a la auditoría y certificación agroalimentaria, como parte de la cadena no ha cesado su actividad en este mes y medio de restricciones para frenar la pandemia por la COVID-19. De acuerdo a las palabras de su gerente, Juan Pérez: “Desde el primer momento estamos siguiendo nuestro plan de contingencia, el cual creamos antes de que empezara el estado de alarma, en nuestro plan definimos la forma de actuar de nuestro personal, tanto en nuestras instalaciones como en las de nuestros clientes”. Respecto a estos últimos, Agrocolor está contactando con ellos para informarse de las medidas de protección que han adoptado en sus instalaciones respecto al coronavirus. A continuación, analiza cada caso de forma particular, evalúa los riesgos y decide qué hacer. Algunas actuaciones que realiza la compañía pasan por reprogramar las fechas de visita de forma que no se vean afectadas por la actual situación, adoptar métodos alternativos de evaluación cuando sea posible (visitas en remoto, visitas semipresenciales) y extender la validez de su certificado o no, siguiendo las directrices que hayan fijado los dueños de los esquemas de certificación (Globalg.a.p., IFS, QS, etc..) y la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

La empresa, que hace balance positivo de la campaña, preocupada por una posible nueva ‘curva’ por el virus en otoño

En estos momentos se trata de continuar con el trabajo minimizando riesgos, por ello, actualmente, toda la plantilla de Agrocolor realiza teletrabajo y sólo se desplaza a las oficinas el personal imprescindible para atender las necesidades mínimas. “De esta forma podemos atender todas las necesidades de nuestros clientes sin que noten ninguna diferencia respecto a la situación previa a la crisis del coronavirus”, detalla Pérez Zamarrón, quien añade: “Las recomendaciones que ofrecemos a nuestros trabajadores son básicamente las medidas de prevención aconsejadas por el Ministerio de Sanidad, como disminuir al mínimo el personal en oficinas, higiene de manos, mantener la distancia de seguridad, uso de equipos de protección y mascarillas, etc.” En cuanto al personal que se desplaza a fincas e instalaciones de clientes para realizar inspecciones, además de proporcionarles equipos de protección, Agrocolor les encomienda que se adapten y sigan las directrices particulares que haya fijado cada cliente en sus instalaciones. “Ellos son también nuestros héroes y les damos un aplauso, ya que con su entrega consiguen que nuestros clientes dispongan de los certificados e inspecciones que necesitan en estos momentos complicados en los que debemos mimarlos al máximo”.

Según expone el gerente de Agrocolor, la pandemia hay que enfocarla como un problema global ya que afectará a todos sin excepción. “En concreto, el sector agroalimentario ha demostrado que actualmente es un servicio esencial para nuestra sociedad por lo que pensamos que le afectará menos que a otros sectores más sensibles”. Respecto a la compañía, Juan Pérez explica que intentarán adaptarse a este nuevo escenario de la mejor manera posible de forma que les permita seguir creciendo tanto a nivel nacional como internacional. Sobre el balance de la actual campaña, el responsable de la firma apunta que es postivo: “Seguimos certificando ya que somos una empresa esencial, sin esos certificados, las comercializadoras no podrían exportar. El problema que necesitamos más tiempo para realizar las auditorias. Hemos bajado la carga de trabajo en control de calidad de semillas, pero han surgidos nuevas oportunidades de negocio como las inspecciones para verificar la retirada de plantas ornamentales y flor cortada debido a la COVID-19”. Esta pandemia y las medidas para intentar frenarla también han demorado las constituciones de empresas para dar servicio de certificación en terceros países como Chile, Ecuador y República Dominicana.España ha comenzado la desescalada para acabar con el confinamiento pero hay incertidumbre sobre el futuro y así concluye el gerente de Agrocolor: “Estamos preocupados por la siguiente curva de pandemia que probablemente se nos avecine para otoño, si la vacuna no llega antes, y es cuando mas carga de trabajo tenemos”.