La climatología reduce la producción de almendra

La nieve, la lluvia, la calima y las heladas han influido este año en que la producción de la almendra no vaya a ser la obtenida en años anteriores, así lo señala la presidenta provincial de ASAJA, Adoración Blanque: “este año debido al calor la floración se adelantó, por eso cuando llego la nieve a Los Vélez produjo mucho daño. Pero no sólo la nieve, este año hemos tenido una climatología muy adversa en momentos claves para el almendro”. Aunque el precio de la producción de almendra “es volátil” explica Adoración Blanque, “este año las expectativas son mejores porque hay bastante menos producción”.

En relación a esta pérdida de producción la presidenta de ASAJA destaca que los agricultores no podrán verse compensados por el seguro de las plantaciones “nos preocupa mucho este tema porque en la actualidad el seguro del almendro no responde a lo que demandan los agricultores, porque se asegura en relación a los rendimientos y en los últimos años se ha evolucionado hacia unas variedades que tienen más rendimientos pero no se ha producido esa actualización en el seguro. Estamos trabajando para que esto se solucione”.

En Almería se calcula que hay alrededor de 60.000 hectáreas de almendro cifra que se está mantenido en los últimos años, después de que a principio de este siglo se produjera un descenso considerable del número de estos árboles en la provincia. “Es un cultivo que mantiene su número de árboles en la provincia porque hay zonas como Los Vélez y el Alto Almanzora en las que tiene bastante aceptación”. Otro aspecto que señala la presidenta de ASAJA Almería es el hecho de que en los últimos años se ha notado como el almendro ecológico está tomando bastante protagonismo. El único aspecto que hay que destacar es que el número de kilos que produce es menor al convencional.

Precisamente en estas zonas y en el Alto Altiplano de Granada, Guadix y Noroeste de Murcia tiene su ámbito de actuación la Almendrehesa, una sociedad de agricultores dedicada a la comercialización de almendras y otros productos cultivados mediante prácticas ecológicas y regenerativas. Si analizamos la evolución del cultivo de la almendra con estas prácticas, solo los agricultores asociados a este grupo han pasado de 21, 1.200 hectáreas de almendro y 36 toneladas de este producto en 2016 a 40 agricultores, 2.000 hectáreas y 106 toneladas en 2022. La demanda de este producto ha aumentado hasta el punto que La Almendrehesa está intentando sumar más agricultores a su proyecto basado en el modelo de los 4 retornos: inspiración, capital natural, social y financiero. Un proyecto sostenible, respetuoso con el medio ambiente, ecológico, responsabilidad social, regeneración del suelo y del paisaje y con la almendra como principal protagonista. “Estamos en constante búsqueda de agricultores que apuesten por la calidad y la sostenibilidad en sus fincas. Por eso organizamos a menudo sesiones informativas presenciales y telemáticas e informamos de nuestros proyectos a través de las redes sociales “ apunta Pablo García, director-gerente de la Almendrehesa.

Se calcula que el mal tiempo de este año ha provocado una reducción de la producción de almendra del 40%

Resalta, además, que siguen que “hemos extendido la agricultura regenerativa por el territorio e incorporado nuevos agricultores al proyecto. Hemos recibido un 10 % mas de producto que el año anterior, ya son más de 40 agricultores de almendra y pistacho que suman más de 2000 ha de cultivo y a los que se ha pagado un precio justo por su producto (en total mas de 1 millón de euros la pasada campaña). A pesar de las diversas dificultades por las que ha atravesado el mercado, hemos logrado aumentar nuestra facturación, y especialmente el valor de nuestras ventas envasadas (un 60% mas que el año previo), por lo que vemos que el interés del consumidor por alternativas sostenibles sigue aumentando, tanto en el mercado nacional como internacional”.

Pablo García argumenta que desde la Almendrehesa que sigue trabajando “para posicionar adecuadamente un producto con características únicas como el nuestro, cabe destacar que este año varios chefs han promocionado sus cualidades, por ejemplo los Hermanos Roca de El Celler de Can Roca los usaron para elaborar algunas de sus recetas, y por realizar las inversiones adecuadas para crecer en escala y ser cada días más competitivos, con el apoyo inestimable de nuestros financiadores”.

La demanda global de almendra se ha duplicado en la última década y es que no solamente es el fruto seco más consumido sino que también han proliferado múltiples productos que se hacen teniendo como base la almendra entre ellos podemos destacar aceites, leche, jabones o geles y a esto hay que sumarle los numerosos estudios que demuestran los grandes beneficios que tiene para nuestro organismo el consumo de este producto.