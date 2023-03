Victoria Rodríguez: “No me he sentido inferior ni diferente por ser una mujer en el sector”

Victoria Rodríguez es copropietaria de la empresa Indalfresh que se dedica a la producción de las fresas mediante el cultivo hidropónico. Durante toda su vida ha sido una persona inquieta, de hecho de pequeña quería ser médico y sin embargo, se diplomó en graduado social y luego cursó un máster de prevención de riesgos laborales y luego un de asuntos fiscales y contabilidad, para finalmente acabar siendo propietaria de una de las pocas producciones de fresas que hay en Almería. Y aunque de primera hora no se imaginaba dentro del sector de la agricultura, su formación le ha permitido tener la capacidad de ocuparse ella misma de su empresa.

El invernadero, estructura a la que le tiene mucho cariño, que regenta lo heredó de su padre, le hizo mucha ilusión comenzar un proyecto nuevo donde su padre había iniciado sus andaduras en el sector, a pesar de no tener una formación apropiada. No obstante, lamenta que su padre no pudiera llegar a ver a Indalfresh en todo su esplendor “Para mi era todo un mundo nuevo, no tanto para mi marido, pero para mi sí. Era hija de agricultores pero no tenía ni idea de agricultura”, cuenta Victoria Rodríguez.

El lado polifacético de la propietaria de Indalfresh a lo largo de los años le ha ayudado a llevar su negocio, porque ya su propio carácter le facilitaba adaptarse a situaciones y retos nuevos. Si bien, tuvo que aprender nuevas especialidades como la comercialización, más que un problema le ha supuesto un satisfacción.

Los principios, en general suelen ser difíciles para todos, quizás más para una mujer por no ser una profesión considerada ‘para mujeres’. No obstante el caso de Victoria Rodríguez fue diferente: “Nunca me he sentido inferior o diferente por el hecho de ser mujer. Nunca lo he sentido así, la verdad”. Tampoco lo había sentido así en sus empleos anteriores que nada han tenido que ver con el sector agro. También reconoce, que no es cuestión de ser hombre o mujer, “Está claro que trabajos o puestos diferentes, los salarios son diferentes”, afirma.

"Está claro que trabajos o puestos diferentes, los salarios son diferentes”, Victoria Rodríguez

En cuanto al trabajo, Victoria Rodríguez piensa que todo tiene su recompensa. “¿Por qué unas personas son más visibles que otras? Creo que muchas veces se trata más de lo que quieres transmitir a las personas y el esfuerzo por seguir mejorando, es cuestión de ambición. Hay quienes prefieren quedarse en la sombra y esta es un poco la manera en la que hemos sido educados. Era el marido el que trabajaba, y la mujer siempre estaba en un segundo plano porque se dedicaba a hacer otras cosas. A o mejor el problema no está tanto en que la sociedad no vean a las mujeres, quizás somos las mujeres las que tenemos que hacernos ver," subraya.

"Es cuestión de ambición", Victoria Rodríguez

La empresaria también hablar de la incidencia que ha tenido su marido, a quien considera un pilar fundamental, o en su vida. “La idea de producir fresas fue de él y al principio creo que él confiaba más en mi que yo misma”. Asimismo, habla de que ambos se complementan muy bien y se prestan ayuda mutuamente cuando es necesario y que el problema de la conciliación entre trabajo y hogar es un problema que comparten. “Tienes que sacar tiempo de donde no lo hay. A veces toca sacrificar el ocio, pero otras piensas que te da igual que la pila esté llena de platos sucios porque también tienes que disfrutar del tiempo libre”.

Cuando se le pregunta por la igualdad, Victoria Rodríguez lo tiene claro: “Los humanos somos seres independientes, solamente nos necesitamos a nosotros mismos. Aunque a veces, tenemos que agarrarnos a alguien que nos haga ver que se pueden hacer cosas que antes nos parecían imposibles”. Por ello, el mensaje que le manda a todas las mujeres es que lo imposible solo es aquello que no se intenta. “Si lo piensas, hazlo”.