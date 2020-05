Áreas Verdes, nueva línea de Vellsam para césped deportivo

Vellsam Materias Bioactivas cuenta con una nueva línea de Áreas Verdes con la que aporta soluciones nutritivas innovadoras para terrenos de césped deportivo como campos de fútbol o de golf a los que la Fase 1 de la desescalada por el coronavirus COVID-19 ha permitido recientemente su reapertura para la práctica deportiva controlada.

Áreas Verdes cuenta a su vez con una serie de líneas bien definidas que plantean diferentes tipos de soluciones a problemas que se pueden generar en estas superficies de césped deportivo, que reciben los nombres de Soil, Biostimulant, Fertilizer, Stressless y Aqua.

La línea Soil, la gama de suelo, consiste en una serie de productos diseñados para mejorar las condiciones y características del suelo. Estos productos son Soilgreen, Humigreen 26, Salt Solution y pH Green.

La línea Biostimulant, de bioestimulantes, liberan a la planta de estrés en momentos críticos. Forman esta gama Aminogreen, Enraigreen, Flower Plus, Addgreen, Powergreen y Green Spirull, este último un abono líquido vegetal soluble cuya materia activa está constituida por microalgas marinas.

Fertilizer son productos de nutrición de alta tecnología y rápida asimilación para corregir todo tipo de carencias. Aquí aparecen Fitoforce K, Microgreen 3, Greeniron, Cuprogreen, Greenca y Greenkeco, además de los pro geles NPK concentrados con un alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, los Pro Gel 17-17-17, 33-5-5, 0-16-28, 7-0-21 y 7-20-7.

Esta novedosa línea de la compañía almeriense incluye un catálogo compuesto por más de 35 productos

En cuanto a Stressless, son correctores de estrés vegetal e inductores de defensa de la planta. La línea está compuesta por Green Force Si, Green Force One, Osmogreen y Root Plus Green. Green Force One es un elicitor formulado para activar la respuesta de defensa de las plantas; Osmogreen un fertilizante orgánico de origen vegetal para mejorar la resistencia de las plantas a factores de estrés ambiental extremo, y Root Plus Green un potente enraizante que promueve el desarrollo radicular aportando vigor a la planta y mejorando la absorción y translocación de nutrientes y agua.

La última línea de Áreas Verdes es la Aqua, una serie de productos para acondicionamiento y aprovechamiento del agua como Blue Force, que controla y minimiza la población de algas, Lesswater y Mojagreen.

En los últimos meses, Vellsam Materias Bioactivas ha participado en diversos eventos celebrados por toda Andalucía centrados en la nutrición vegetal de estas áreas verdes, como el Simposio de Nuevas Tecnologías en Nutrición de Zonas Verdes en Marbella (Málaga), una charla en el Real Club Sevilla Golf de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), el Congreso Anual de Greenkeepers en Retamar-El Toyo (Almería) o unas jornadas organizadas en Estepona (Málaga) junto a la productora de tepe de mayor experiencia del mercado nacional, Tapiz Verde. En todas ellas, Vellsam presentó su tecnología con soluciones específicas para terrenos de césped deportivos, un catálogo de más de 35 productos que conforman esta novedosa línea de la compañía.