CARBOPESCA desmiente afirmaciones erróneas sobre el palangre de superficie

Ante las recientes declaraciones realizadas por Oceana sobre la pesca en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, CARBOPESCA, la cooperativa de pescadores con la flota más grande de pez espada del Mediterráneo ubicada en Carboneras, se ve en la necesidad de aclarar y desmentir ciertos puntos inexactos que podrían generar confusión.

“En primer lugar, es importante destacar que el palangre de superficie, es una técnica de pesca altamente selectiva y, por lo tanto, sostenible. Este tipo de arte de pesca está diseñado para minimizar las capturas no deseadas y proteger las especies marinas y sus hábitats. La sostenibilidad es un pilar fundamental en las operaciones de la flota, que cumplen con las normativas que regulan esta actividad” asegura Juan Belmonte, armador de un palangrero y presidente de CARBOPESCA.

Respecto a las afirmaciones de Oceana sobre la falta de gestión adecuada en el parque nacional y el supuesto daño que el palangre podría causar a los ecosistemas marinos, queremos enfatizar que esta actividad pesquera se lleva a cabo siguiendo estrictos protocolos de sostenibilidad y conservación.

“La pesca con palangre de superficie no pone en riesgo los hábitats sensibles y únicos de Cabrera, sino que coexiste con ellos de manera responsable con prácticas sostenibles como el uso de líneas de espantapájaros disuasiorias, se cala a más profundidad para no interferir con las aves, las embarcaciones llevan cortasedal para la liberación de tortugas aunque cabe mencionar que desde hace 20 años la flota carbonera no ha tenido captura accidental de tortugas o cetáceos gracias a la formación en protocolos”, afirma Belmonte. Además, la flota de Carboneras es pionera en proteger cetáceos y tortugas en colaboración con Alnitak-Research Institute que comenzó en los años 90 a trabajar en el Mar de Alborán.

Para ilustrar la diferencia entre métodos de pesca sostenibles y no sostenibles, consideremos el caso de las redes a la deriva. Las redes a la deriva son un método de pesca que ha sido prohibido en muchas partes del mundo debido a su falta de selectividad y el grave impacto que tiene en la fauna marina, incluyendo la captura incidental de especies protegidas y juveniles. Este tipo de redes, que pueden alcanzar grandes extensiones, son indiscriminadas en su captura, lo que resulta en un daño significativo a los ecosistemas marinos.

En contraste, el palangre de superficie, como el utilizado por la flota asociada a CARBOPESCA, está específicamente diseñado para reducir al mínimo las capturas no deseadas y preservar la biodiversidad marina. Esta técnica permite una mayor precisión en la selección de las especies objetivo, reduciendo el impacto ambiental y promoviendo la sostenibilidad a largo plazo. "Desde CARBOPESCA apoyamos la protección efectiva de las áreas marinas protegidas y trabajamos en conjunto con las autoridades para asegurar que nuestras prácticas pesqueras sean compatibles con la conservación de los ecosistemas marinos.”

“Continuaremos colaborando con las autoridades y organizaciones medioambientales para asegurar que nuestras operaciones no sólo sean sostenibles, sino que también contribuyan positivamente a la conservación de los recursos marinos y al bienestar de las comunidades pesqueras para seguir faenando en las Islas Baleares” afirma Pedro Hernández, gerente de CARBOPESCA.