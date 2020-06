Cajamar ahonda en ensayos sobre la polinización en cultivos bajo plástico

Uno de los ensayos que se llevan a cabo en la Estación Experimental de Cajamar se refiere a la polinización en los cultivos hortícolas bajo plástico. Esta semana, Mónica González de este centro de investigación difundía el ensayo sobre polinización en cultivo de sandía que están llevando a cabo.De acuerdo a las palabras de González, la polinización es un proceso de vital importancia para la reproducción de las plantas, “el proceso es necesario que se produzca correctamente porque sino no seremos capaces de obtener estos frutos y semillas en cantidad y calidad suficiente”. La técnico de la estación señala, sin embargo, que el agricultor pone mucha atención a la polinización en cultivos frutales y no en los cultivos hortícolas bajo plástico. “Pero es tan importante como el manejo del riego, del abonado o podas”. Como detalla, la polinización es el proceso por el cual se efectúa el transporte eficiente del polen de una flor masculina al estigma de la misma flor o a la flor de otra variedad con lo cual se podrá conseguir el cuajado de frutos. El traslado del polen se puede efectuar dependiendo de la estrategia por cultivo por agentes como el agua o el viento o por otros como insecto o incluso pájaros. “El 67% de las especies de plantas están polinizadas por insectos, el principal polinizador se ha considerado siempre que es la abeja melífera, pero la realidad es que en la naturaleza existen muchos otros insectos que ejercen también este papel. Dentro de este grupo de insectos alternativos, los dípteros como las moscas tienen un papel relevante y, sobre todo, los sírfidos eristalinos”. Tal y como expone Mónica González, dadas las dificultades que supone la polinización en los cultivos bajo plástico desde hace años se plantean en la Estación de Cajamar ensayos para evaluar el papel que pueden tener estas moscas polinizadoras en cultivos como la sandía.

En cuanto a los problemas de la polinización en invernadero, la técnico informa de que el más evidente es que el cultivo está confinado en un invernadero que no deja acceso a los polinizadores de forma natural, hay que introducirlos, “el más habitual ha sido la abeja, pero en las condiciones del invernadero el comportamiento de las abejas en particular se ve alterado porque el plástico tiene sus aditivos que pueden impedir la visión del insecto, a veces van a ciegas y no trabajan correctamente”. A esto también se suma la temperatura elevada y la menor humedad relativa; y, como apunta Gonzálvez, a veces la máxima floración aparece en días nublados y las abejas no trabajan en esa condiciones lo que repercute en un déficit de cuajado y polinización, “por eso se buscan alternativas a este polinizador como aberrojos o sírfidos”.

Ensayan en tres invernaderos similares: uno solo con abejas, otro con sírfidos y otro con abejas y sírfidos

La experta en la materia relata que la abeja se utiliza tanto porque la producción de sandía requiere altas poblaciones de polinizadores ya que este proceso debe realizarse en un periodo de tiempo muy corto, “por lo que hay que meter colmenas con poblaciones numerosas porque hay que conseguir el cuajado en unos 15 o 20 días”. En este sentido, las colmenas de abejorros comerciales son menos numerosas y lo mismo ocurre con los sírfidos.

González cuenta que la estación colabora don Polyfly, una startup agrotecnológica almeriense, para determinar si realmente los sírfidos pueden ser polinizadores alternativos para la sandía y poder determinar qué número de individuos se deben de introducir para alcanzar un cuajado suficiente y viable económicamente. “Hemos visto que los sírfidos visitan las flores femeninas y masculinas y su comportamiento no tiene nada que ver con el comportamiento de las abejas, ya que hay machos y hembras que hacen su vida en el cultivo y no necesitan recaudar el alimento para las flores sino para sí mismos, pero lo que nos dicen los ensayos previos es que sí son capaces de cuajar frutos, ahora lo que debemos determinar es si es viable”.

En la Estación Experimental de Cajamar están comparando en tres invernaderos iguales un cultivo polinizado solo con abejas, otro solo con sírfidos a una dosis de 30 individuos por metro cuadrado que da unos resultados aceptables y en una tercera nave con la mezcla de abejas y una dosis de sírfidos de 15 individuos por metro cuadrado, “creemos que es la opción más viable”.