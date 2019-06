El campo, en alerta ante el auge de las virosis emergentes

Tomato Brown Rugose Fruit Virus (TBRFV), detectado en Jordania y México, es una amenaza potencial para el tomate y pimiento bajo abrigo en las provincias de Almería y Granada. No hay constancia actualmente de su presencia en España. Se transmite por contacto (herramientas contaminadas, manos, ropa, contacto directo de planta a planta) y material de propagación (injertos, esquejes).

Desde el inicio del crecimiento de la superficie de invernadero en Almería, en los años 80 , ha aparecido una media de una nueva especie de virus por año. Algunos de estos virus no han causado muchos daños pero otros han significado grandes desafíos para el sector. El virus de “ spotted ” (TSWV) puso contra las cuerdas el cultivo de pimiento al inicio de los años 90 . El virus de las venas amarillas del pepino (CVYV) en el 2000, obligó a un cambio drástico en la manera de cultivar, mejorando el cerramiento de invernaderos y cambiando el control químico de plagas por el control biológico e integrado, lo que inició la “revolución verde” de Almería. Y más reciente, el virus de Nueva Delhi (ToLCNDV) significó otro importante reto para el agricultor.

Los paisajes agrarios muy simplificados rompen los equilibrios biológicos y favorecen la presencia y la propagación de plagas y enfermedades que no tienen enemigos naturales para combatirlos. Las virosis suelen ser los agentes que causan más pérdidas económicas a los agricultores. De todo esto se deriva por ejemplo la importancia que se está dando y sobre la que se está insistiendo mucho últimamente en el control biológico de conservación, es decir favorecer la presencia de setos de vegetación que intenten reestablecer en la medida de los posible estos equilibrios y que potencien la eficacia del control biológico en el interior de los invernaderos.

Critican el deficiente control en frontera ante las plagas

Coag Almería ha alertado esta semana en Bruselas sobre el imparable aumento de las “importaciones de plagas de terceros países” y el deficiente control en frontera. Durante su intervención en el Grupo de expertos de Tomate de la UE, el responsable de frutas y hortalizas de Coag, Andrés Góngora, sobre los costes para los agricultores de la errática política de la UE: “Es contradictorio, no tenemos las mismas armas para producir pero luego en la UE importamos productos que sí las usan y además se permite la entrada de plagas que aquí no tenemos y que no podemos abordar con facilidad. Es vital un exhaustivo control en frontera de las frutas y hortalizas y del material vegetal importado y la exigencia de los mismos estándares de producción en todas las producciones agrarias que entren al territorio comunitario”, ha subrayado Góngora.

Como ejemplo, el representante de Coag expuso el caso de la Tuta absoluta en tomate, introducida en el territorio UE por la entrada de material vegetal infectado desde Sudamérica en la campaña 2006-2007 y que aún sigue causando estragos en las producciones de invernadero del sureste español.