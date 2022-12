Cristina Castillo: capitana de El Cabo, nueva pescadería en la plaza de abastos de Viator

Marchó a Granada a cursar sus estudios universitarios, pensaba en quedarse allí a vivir, sin embargo, el amor hizo que regresara a su tierra natal Almería; ahora ha abierto su propio negocio agroalimentario, motivada por conciliar su vida laboral con el cuidado y disfrute de sus tres hijos de 4, 3 y 1 año y en un sector en que se mueve, nunca mejor dicho, como pez en el agua.

La joven emprendedora Cristina Castillo, de 32 años, abría el pasado 22 de noviembre la pescadería El Cabo en la plaza de abastos de Viator, en cuya barriada de La Juaida reside. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Granada, si bien, en su apuesta por regresar a tierras almerienses y ante la dificultad de encontrar trabajo relacionado con sus estudios, su vida laboral durante unos ocho años ha estado ligada al Restaurante El Parque, en el parque Nicolás Salmerón de la capital, que regentan sus suegros y donde trabaja su marido José Ronda. En este establecimiento hostelero se sirve pescado fresco de la lonja almeriense a diario; en él, Cristina ha conocido todo lo referente a este producto, tanto las especies como a limpiarlo o cocinarlo, además de desarrollar habilidades sociales de cara a conectar con el público.

Ahora, como reconoce, animada y apoyada por su pareja, ha decidido emprender, ya que presentarse a unas oposiciones o el horario del bar no le permitía pasar el tiempo que quería con sus pequeños, “como trabajar el pescado se me daba bien decidimos, montar un puesto en la plaza, todo lo que comercializamos es Del barco a la mesa, de la lonja de Almería. Se trata de pescado y marisco fresco de las capturas diarias”. Pijotas, brótolas, rape, calamares, potas, jibia, jureles, caballa, bacalailla … se ofertan a diario en la barraca de Viator, “si hay algo que no traigo habitualmente porque considero que tiene poca demanda pero a alguien le interesa, me lo encarga y se lo traigo”.

El Cabo no lleva ni un mes abierto, pero fue emprendido con mucha ilusión, como dice Cristina, quien explica que el decantarse por este lugar fue fruto de su ubicación, horario y una forma de contribuir a la dinamización de la plaza de abastos del municipio. Por la tarde encarga el pescado que venderá al día siguiente, el mismo lo recepciona en el establecimiento a las ocho de la mañana para ponerlo a disposición de los vecinos; además, la organización de productores pesqueros también le asesora si se ha desembarcado alguna especie a buen precio para venderla. “Mi idea es vender a mis clientes productos frescos de aquí y a buen precio, mi objetivo no es hacerme rica con el negocio, sino sacarme mi sueldo vendiendo calidad”.