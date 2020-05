Mayor cuajado en aguacate en la Costa Tropical y Levante con el programa de Ecoculture

Ecoculture Biosciences ha conseguido mejorar el cuajado en los cultivos de aguacate de la Costa Tropical de Granada y Málaga y las plantaciones del Levante español durante el último mes, solucionando los distintos problemas de estrés que han tenido estos en variedades tempranas que adelantaron su floración.

En los cultivos de la Costa Tropical de Granada y Málaga, el adelanto de la floración llevó a un aumento en la exposición de la flor a jornadas frías y lluviosas, lo que provocó que la fruta no cuajara adecuadamente. En las partes no tratadas con las soluciones de Ecoculture Biosciences, la cosecha fue de un máximo de tres frutos por panícula, mientras que en la tratada con CalFlux y XStress el mínimo de frutos fue de entre seis y ocho, esto es, más del doble con respecto a las zonas no tratadas en las que hubo pérdida de fruto.

Igual porcentaje de incremento se dio en los huertos del Levante español, en Castellón, donde la situación fue sin embargo la opuesta, con temperaturas muy altas que produjeron estrés en el árbol, pérdida de fruto y menor cuajado. Con las soluciones de Ecoculture Biosciences el árbol quedó protegido de ese estrés y se favoreció el cuajado de mucha más fruta que en aquellos donde no se aplicaron.

Con el programa Ecoculture para cultivos de aguacate, CalFlux, debe aplicarse al final de la fase de floración y en el inicio del cuajado ya que este actúa como una especie de “pegamento” de los pequeños frutos en la panícula, consiguiendo un mayor ratio de éxito. CalFlux consigue igualmente obtener frutos mejor desarrollados, con mayor peso, menor índice de desórdenes fisiológicos y enfermedades y menor deshidratación en las fases posteriores. Su pH ácido posibilita su uso en mezcla con la mayoría de fitosanitarios y abonos foliares.

CalFlux proporciona una mejor estructura en la pared celular, mejora el tamaño, calidad, homogeneidad y color del fruto, siendo una solución altamente eficiente en situaciones donde las condiciones ambientales son adversas tales como temperaturas extremas, exceso o falta de agua, condiciones de iluminación pobre o excesiva o salinidad, que normalmente llevan a pérdidas de flores y frutos.

XStress debe aplicarse conjuntamente con CalFlux en esa segunda aplicación para potenciar el efecto de permanencia del fruto en la panícula. XStress es un potente producto antiestrés que reduce considerablemente los efectos negativos que este produce en la planta. Uno de estos efectos negativos es precisamente el aborto de frutos en la fase inicial. Posteriormente, conviene realizar aplicaciones regulares durante el engorde del fruto para reducir los efectos del estrés ambiental y dos más antes de la cosecha para mejorar la condición poscosecha de la fruta recolectada. XStress utiliza los conocimientos más avanzados en tecnología nutricional para moderar la respuesta de las plantas al estrés ambiental, resultando una planta más sana con rendimientos significativamente más altos que los previstos bajo estas condiciones.

Además de la aplicación de estos dos productos, la firma almeriense plantea soluciones en su programa de cultivo para frutos tropicales a la alternancia o vecería y a la reducción de la productividad del aguacate que provoca el cambio climático. Hay que recordar que Ecoculture ya consiguió excelentes resultados en producción y calidad en el cultivo de aguacate en una zona con condiciones muy adversas como la Alpujarra granadina, superando los 15.000 kilogramos de producción por hectárea en un cultivo de aguacate en Órgiva, resolviendo problemas como la caída de fruta, reducción de tamaño y las deficiencias de zinc o calcio, así como la vecería.

Gracias a sus grandes resultados, Ecoculture Biosciences ha alcanzado recientemente acuerdos para la distribución de sus soluciones específicas para aguacate tanto en la Costa Tropical de Granada y Málaga como en la Comunidad Valenciana, con lo que abarca las dos zonas productoras de aguacate más importantes de la península Ibérica.