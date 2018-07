Firmado el acuerdo de libre comercio entre la UE y Japón

La Unión Europea y Japón han firmado este martes en Tokio el acuerdo de libre comercio que ambas partes pactaron hace un año y que prevé la eliminación de la mayoría de los aranceles sobre productos comerciados y ahorrará 1.000 millones de euros anuales en derechos de aduana a los exportadores europeos.

El tratado ha sido rubricado por el jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, por parte de la UE, mientras que el primer ministro japonés Shinzo Abe ha firmado el acuerdo en nombre del país asiático.

La ceremonia ha tenido lugar en la capital japonesa este martes después de que la cumbre que estaba inicialmente prevista en Bruselas para la pasada semana fuera cancelada por las lluvias torrenciales en el oeste de Japón.

El acuerdo económico cubre tanto productos como servicios, incluidos los financieros, y con su entrada en vigor se eliminarán más del 90% de los aranceles que Japón aplica a las importaciones procedentes de la UE. Una vez que finalicen los periodos transitorios, el país asiático habrá eliminado los derechos de aduana al 97% de los productos y habrá liberalizado parcialmente el resto por medio de contingentes.

No obstante, el tratado comercial no entrará en vigor hasta principios de 2019, una vez que el Parlamento Europeo de su consentimiento en otoño de este año y Japón cumpla con sus procedimientos nacionales. A nivel europeo el acuerdo con Japón no necesita ser ratificado por los parlamentos nacionales.