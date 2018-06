Gestión de restos plásticos: acelerón en el Levante y frenazo en el Poniente

El campo almeriense atraviesa un bache, no a nivel de cultivo y calidad de su producción, donde es un referente mundial, pero sí por la sostenibilidad del modelo, que en las últimas semanas se ha visto seriamente amenazado por la gestión de los restos plásticos. Había un mercado como era el chino que los compraba y cerró sus puertas el pasado mes de enero. Con lo cual, las empresas gestoras de la provincia de Almería se han encontrado con un escenario de desconcierto en el que no tienen medios para deshacerse de ellos.

Por ello, desde el pasado mes de marzo comenzaron las reuniones del director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía, Fernando Martínez, el delegado territorial de Medio Ambiente, Raúl Enríquez y el delegado de Agricultura, José Manuel Ortiz, con los representantes de los Ayuntamientos de los términos municipales almerienses en los que se desarrolla el cultivo bajo plástico, así como con agricultores, gestores de residuos plásticos agrícolas y asociaciones, donde se abordaron diferentes iniciativas dirigidas a la gestión sostenible tanto a corto, como a medio y largo plazo para ir dando una solución sólida a esta problemática que supone una encrucijada a nivel medioambiental con la que no se contaba.

Raúl Enríquez"No es un problema menor. El objetivo es hacer una planta para la gestión en el futuro"

En estos momentos, la posición de la Junta de Andalucía, y concretamente de su Área de Medio Ambiente, es muy clara: dar la máxima prioridad a la resolución de las autorizaciones necesarias para los dos nuevos puntos de acopio de residuos plásticos que han salido como solución provisional de estas reuniones, situados en Níjar y en El Ejido, una vez que se resuelvan las correspondientes licencias por parte de los Ayuntamientos afectados. Estos puntos de acopio estarían promovidos por las Asociación de Recicladores, recién creada a tal efecto y que aglutina a los gestores de los 25 centros de gestión en los que está autorizada la recepción de residuos plásticos procedentes de la agricultura en la provincia. Las organizaciones agrarias, portavoces de los propios agricultores, también han mostrado su preocupación por la situación y colaboran junto con la Junta, como es el caso de Asaja, para en campañas de información y concienciación para que los propios agricultores conozcan cómo llevar a cabo una correcta gestión. Al tiempo, piden más reuniones para dar soluciones con la mayor efectividad a esa cantidad superior a las 30.000 toneladas de residuos plásticos que genera el campo almeriense por campaña. En estos momentos, la premisa de la Junta de Andalucía en Almería, a través de su delegado de Medio Ambiente, Raúl Enriquez, es la de dar soluciones y facilidades en la medida de lo posible para ellas. Así, el propio delegado ha trasladado a los representantes de la Asociación "el compromiso de la Junta para dar la máxima prioridad a la resolución de las autorizaciones necesarias para los dos nuevos puntos de acopio de residuos plásticos, situados en Níjar y en la zona del Poniente, una vez que se resuelvan las correspondientes licencias por parte de los Ayuntamientos afectados".

El punto de acopio en Níjar está avanzado. Esta nueva instalación parece inminente, de hecho ya hay terrenos y licencia para estar funcionando desde este mismo verano, según aclara Medio Ambiente a Diario de Almería, asegurando que los plazos para que así sea se están cumpliendo. Sin embargo, para el punto de El Ejido, los recicladores ya han manifestado "los problemas que se están encontrando con el Ayuntamiento para ubicar la planta en los terrenos de este municipio, por lo están buscando nuevos emplazamientos", explica el delegado, quien adelanta que ya se están buscando nuevos emplazamientos en Vícar.

La Junta ya ha pedido al Ayuntamiento que determine la ubicación concreta de la parcela donde se instalará el nuevo punto de acopio temporal de residuos plásticos. A su vez, el consistorio ejidense presentó en la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio una solicitud de modificación del PGOU en la que no se incluye la localización de estas instalaciones lo que impide a la administración autonómica una resolución al respecto. "Es imprescindible que el Ayuntamiento de El Ejido determine la ubicación del punto de acopio para que la Junta pueda resolver la autorización ambiental y urbanística necesaria para su puesta en marcha", apremia Enríquez, quien recuerda los acuerdos alcanzados entre la administración autonómica, los ayuntamientos, las organizaciones agrarias y de recicladores para abordar diferentes iniciativas que permitan la gestión sostenible de la agricultura intensiva y de los residuos plásticos que genera esta actividad, o lo que es lo mismo, la urgencia de comenzar promover desde ya este punto en el corazón del Poniente.

Lejos dar la espalda a tan imperiosa cuestión, el consistorio ha recordado, a través de su concejal de Agricultura, Manuel Gómez, que fueron ellos quienes dieron parte a la Junta de Andalucía del problema del plástico existente, nada más detectarse que se estaba quedando un 10% de este residuo en el campo sin recoger debido al cierre del mercado chino". Sin duda, "es una dificultad que afecta a El Ejido y es una de las grandes preocupaciones de este equipo de gobierno que, desde hace meses, viene manteniendo numerosas reuniones con los afectados y el propio delegado para buscar soluciones".

A la problemática de no tener capacidad de absorción de estos materiales, hay que unir las negligencias, pues siempre hay quien tira esos plásticos a cualquier rambla, con la mala imagen que eso genera para el campo almeriense y lo que es peor, los problemas ambientales que lleva aparejados. Un ejemplo de ello son las 714 toneladas de estos plásticos que recientemente la Delegación de Medio Ambiente retiró en Adra, y que se ubicaban en las ramblas que desembocan en las Albuferas de Adra. "Hablamos de un problema que no es menor", subraya el delegado, quien reconoce que no se va a escatimar desde su Delegación en poner soluciones y la más viable es la creación de esa planta de tratamiento.

De momento, la solución es el la gestión, pero el plan de trabajo entre Junta y gestores contempla "hacer una infraestructura para su gestión en el futuro".