Ginegar lanza una cubierta para semilleros que anula las sombras

Ginegar lanza al mercado una cubierta especial para semilleros. Se trata de Luminor, que está especialmente fabricada para producir un alto porcentaje de difusión de la luz solar, lo que potencia el crecimiento uniforme de los cultivos eliminando sombras y evitando excesos de iluminación puntuales que pueden dañar los brotes; esto es importante en semilleros de estructuras elevadas que tienden a proyectar sombras sobre el cultivo.

Las características que se buscan en un plástico para viveros y que satisface Luminor se dividen en las referentes a la composición del plástico y propiedades ópticas. David Behkor, técnico de Ginegar, apunta, en cuanto al primer grupo, a las propiedades mecánicas, sobre las que se necesitan que sean muy fuertes, con alta resistencia para que, por ejemplo, si hay una granizada el granizo se quede en el plástico sin llegar al cultivo, “en torno al 40% de las capas de Luminor es a base de metaloceno, muy próximo al polietileno de baja densidad pero con características más fuertes”; otro aspecto es la estabilización contra radiación UV para su durabilidad; y por último, la resistencia a químicos que en el caso de Luminor se adapta a los semilleros.

Respecto a las propiedades ópticas, se busca alta transmisión in par, que en el caso de Luminor es del 88%; alta difusión de la luz: 77% en la nueva cubierta, es decir, “prácticamente no vemos la sombra de nada y nadie dentro de un invernadero. También es interesante asociado a una malla porque, muchas veces, en un semillero hay plantas en distintos estadios y distintas variedades, así que no podemos tener un plástico con distintos cuadraditos, pero sí mallas diferentes y crear microclimas distintos dentro de un mismo invernadero”; alta termicidad (82%), que protege las plantas de las bajadas de temperatura en los meses de invierno; y efectos antigoteo y antipolvo: “Todos los plásticos de Ginegar tienen una capa externa más lisa que la interior, agregamos aditivos en la capa externa para que haya menos espacio para la deposición de polvo sobre el plástico, se ensuciará a una velocidad mucho menor, de modo también que si uno decide hacer el lavado del plástico también se hace de una forma más rápida”.

Luminor, con un espesor de 200 micras, se fabrica con un ancho de hasta 16 metros si bien el largo se ajusta a demanda.