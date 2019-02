El Ifapa trabaja en tecnologías para alimentos más sanos

PeMaTo-Europep es un proyecto C-IPM ERA-NET en el que IFAPA participa junto con investigadores de las Universidades de Amberes (Bélgica) y Wageningen (Holanda), y centros de investigación hortícola de Hoogstraten y Sint-Katelijne-Waver (Bélgica).

Uno de los objetivos principales del proyecto es reducir significativamente el uso de tratamientos químicos, por parte de los productores de tomate, para combatir plagas como la mosca blanca (Bemisia tabaci). Para ello se pretende construir modelos que describen la evolución ecológica de B. tabaci y su enemigo natural, Nesidiocoris tenuis, a través de un sistema de captación de imágenes a partir de trampas cromatrópicas colocadas en invernaderos de tomate, así como un sistema de reconocimiento que permita el conteo de estos individuos. La combinación de estos modelos ecológicos, junto con los datos obtenidos en el invernadero sobre la plaga y sus enemigos naturales presentes en el cultivo, permite predecir si el control biológico sería suficiente para combatir la plaga. De este manera, el método se convierte en una herramienta de soporte para la toma de decisiones que podría utilizarse para dar recomendaciones racionales al productor sobre si debe intervenir o no, o si puede prescindir de un tratamiento químico. Los resultados de la investigación, coordinada entre los diferentes países, fueron presentados en el Symposium internacional “Monitoring and Management of Current and Emerging Plant Pests and Diseases in Tomato and Bell Pepper”, celebrado en el Campus Tecnológico de la Universidad de Lovaina en Sint-Katelijne-Waver (Bélgica) los días 15 y 16 de enero. Los investigadores del Centro IFAPA La Mojonera, Dirk Janssen, Maria de Mar Téllez y Estefanía Rodríguez, explicaron la particular situación de la horticultura almeriense, sus principales características y retos para consolidar el control biológico en los invernaderos. Durante su intervención, dieron a conocer los resultados del seguimiento hecho en invernaderos de tomate del poniente y levante almeriense. Las conclusiones preliminares muestran el gran potencial de N. tenuis para instalarse en los cultivos y contribuir significativamente al control de la mosca blanca.

El gran avance para conseguir los objetivos comunes del proyecto, por parte de los diferentes grupos de investigación, ha quedado reflejado en este encuentro destacando la importancia de la colaboración entre diferentes instituciones.

La horticultura en invernadero, tanto en Andalucía, como en países como Bélgica y Holanda tiene importantes diferencias por la situación climática, socio-económica y tecnológica de cada uno, pero en todos ellos se mantiene en continua evolución. El uso de luces LED está permitiendo que países del norte de Europa puedan seguir cultivando en pleno invierno, momento en el cual Almería alcanza los máximos niveles de exportación de este tipo de productos. Sin embargo, esta nueva tecnología está provocando que los productores amplíen el periodo de cultivo durante todo el año, favoreciendo así la propagación de plagas, incluida la mosca blanca, muy conocida en países mediterráneos.Cabe destacar el reto común de los productores europeos: conseguir una producción hortícola competitiva, más sana para el consumidor y segura para el productor, y esto se consigue evitando el uso de tratamientos químicos innecesarios.