Infraestructuras, innovación y marketing, vital para competir

Juan Carlos Pérez Mesa, coordinador del departamento de Inteligencia de Mercados de la Asociación Andaluza de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (Aproa) y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor titular de la Universidad de Almería (UAL) analiza la competencia entre Almería y Marruecos en un artículo en Aenverde.es de Coexphal. En él apunta a que, a pesar de la dificultad para conseguir un dato exacto, Marruecos supera las 20.000 hectáreas invernadas, manteniendo un ritmo de crecimiento alto. Almería tiene 31.600 hectáreas bajo invernadero, con crecimientos que rondan el 1% anual. Según los datos del Ministerio de Agricultura Marroquí que aporta Pérez Mesa, las hectáreas totales en producción de tomate eran 15.100. “De ellas, se lee entre líneas, según las productividades, que 9.100 correspondían a cultivo bajo invernadero. Almería tiene 10.300 hectáreas de tomate y un millón de toneladas en producción”.

El doctor expone que Plan Marruecos Verde (finalizado en 2015) consiguió movilizar inversiones y aumentar la importancia de la agricultura en el PIB entorno a un 30%. “Es importante reseñar la inversión en Tánger-Med, que permite acceder fácilmente a los puertos del norte Europa (Holanda Y Reino Unido) y la aplicación de la desalación para asegurarse el abastecimiento de agua. Es más, a través de Algeciras, el producto marroquí puede aprovechar el corredor ferroviario central de Alta Velocidad. Algo que Almería no puede hacer porque el corredor mediterráneo no existe”.

Marruecos, con más de 20.000 hectáreas invernadas, incrementa en un 53% sus envíos de tomate a la UE en diez años

Pérez Mesa también habla en su artículo 'La competencia futura entre Almería y Marruecos' del coste de producción, que en el caso del marroquí es la mitad del almeriense: en su cálculo se contempla una mano de obra un 75% más barata que la española. Por otro lado, el coordinador del departamento de Inteligencia de Mercados de Aproa asevera que “los pequeños productores están vendiendo sus fincas a grandes empresas y que aunque el Plan Verde tenía como un pilar fundamental ‘el acompañamiento solidario de la pequeña agricultura’, éste no se produjo. En definitiva, no se aprecia una mejora clara en el nivel de vida de los trabajadores agrícolas. Esto no ayuda a que se cierre la brecha de costes”.

Respecto a la calidad de la hortaliza, la española es considerada por el cliente de mejor calidad, y más segura, que la originaria de Marruecos, explica Pérez Mesa. “Por ese motivo el re-etiquetado de producto marroquí es una práctica, que al margen de su ilegalidad, perjudica al sector en su conjunto ya que puede hacer cambiar la percepción del consumidor”.

Respecto al comercio exterior, en cuanto a las exportaciones de tomate, Pérez Mesa señala que Marruecos ha incrementado, en 10 años, un 53% sus envíos a la UE. Almería ha crecido un 18%; el resto de España ha perdido un 17%. Almería ha podido crecer gracias a la contención del coste de cultivo y a un aumento muy leve de la productividad (4% en 20 años); los virus no ayudan.

Para el doctor, las mejoras de las infraestructuras y la incorporación de una innovación, adaptada al área, son indispensables. “Sin duda la diferenciación definitiva del producto almeriense se va a conseguir cuando se haga ver al consumidor final que el producto hortícola, cosechado con esmero en el Mediterráneo del sureste de España, es un producto de proximidad con destino al mercado local de la UE. Ahí el marketing estratégico tiene mucho que decir”.