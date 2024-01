Juan Sánchez: "Aquí vienen los niños a aprender de dónde salen los tomates"

Imaginen que en un momento dado heredan un terreno considerable de su padre fallecido, que fue durante toda su vida un pionero del agro almeriense. ¿Qué se les ocurriría hacer? En las siguientes líneas se podrá leer la solución que Juan Sánchez pensó con su amigo Manuel Alonso. Ambos son socios a partes iguales de un espacio natural que se asienta en la barriada de La Cañada, un huerto urbano en el que lo ecológico es obligado y que ha reconvertido el que era un espacio abandonado lleno de matorrales en un lugar lleno de vida donde pasar un rato agradable en buena compañía y cultivar todo tipo de frutas y hortalizas. Responderá Juan a las preguntas de este periodista mientras camina por los terrenos del huerto. Se colará entre parcelas para ofrecer un retrato completo del que es, para él, un sueño hecho realidad.

–Me imagino que este huerto urbano tuvo en algún momento un inicio, ¿Cómo arrancó todo?

– Esto era de mi padre, que falleció, y llevaba muchos años abandonado. Fue entonces cuando se nos ocurrió a un amigo y a mi poner aquí una huerta. Empezamos muy poco a poco, de manera humilde, pero la gente fue demandando más parcelas y fuimos ampliando cada vez más, así fue como crecimos. Ahora hemos llegado a donde queríamos y se puede decir que estamos “perfectos”. Siempre hay parcelas libres pero tampoco queremos más gente porque es complicado de gestionar y no queremos complicarnos aún más la vida.

–Todas estas parcelas tienen unos dueños y no vemos precisamente pocos espacios, ¿Hay alguna idea de cuánta gente se puede reunir en un día normal de fin de semana aquí?

–No tengo ni idea de cuanta gente puede haber aquí. Date cuenta que son entre cincuenta y sesenta parcelistas pero claro, cuando una persona se mete aquí, pues viene con su mujer, con sus hijos, con la familia y los amigos... No es que haya una persona sola sino que se reúnen grupos. Para saber cuanta gente hay en esta huerta tienes que multiplicar por tres o cuatro. Los fines de semana hay muchísima gente, esto es para ocio. Vienen aquí y se ponen a cultivar, se ponen a echar un rato con los amigos... Entonces hay grandes reuniones de personas.

–Hablando con alguno de los parcelistas han mostrado su satisfacción. Están felices por lo cerca que tienen de casa este huerto urbano, ¿esa es la gran ventaja, no?

–Lo de estar a cinco minutos de la ciudad es muy importante pero es que, además, hay muy buenas comunicaciones. Te puedes venir con la bicicleta o coger el autobús y mira todo el aparcamiento que hay por si alguien viene en coche. Puedes venir como tú quieras y la idea es que la gente pudiera disfrutar de un pequeño espacio y que no le costara trabajo ni un excesivo dinero estar aquí.

–Volvamos al punto de partida, ¿en qué momento decidisteis junto a Manuel Alonso, tu socio, poner en marcha esta parcela en las tierras de tu padre fallecido?

–Empezamos en 2012, justo con la crisis económica que había en España en aquel entonces. La verdad es que costó mucho darle el empujón y fuimos poco a poco ampliando. Ahora que hemos llegado a 2024, doce años después de abrirlo, podemos decir que estamos muy contentos. Contamos con muy buena gente aquí en las parcelas, se implican mucho y nos ayudan bastante a quienes nos toca dirigir este terreno.

–Se puede leer en el reportaje que hay quien debe esperar un tiempo para poder alquilar una de las parcelas del huerto, ¿ha llegado la hora de seguir creciendo en extensión?

–No queremos crecer más. Almería es una ciudad muy pequeña y casi todo el mundo tiene alguna tierra o ponte algún amigo que la tenga, entonces en vez de venir aquí pues se van a su tierra, que para eso está. Hemos llegado ya al límite y, además, seguir creciendo implica tener una mayor infraestructura con más personas y tampoco era esa la idea. Queríamos disfrutar nosotros, si fíjate que venimos los fines de semana y nos ponemos a cultivar. Esto es como el que se va a la playa o a un bar a tomar una cerveza, la idea es disfrutar.

–Hay casetas muy trabajadas, este es un punto de reunión más allá de lo que se cultiva, ¿hay ocio fuera de la ciudad?

–Aquí la gente viene, se monta su casetilla en la parcela y comparte unas cervezas con los amigos. Nosotros también tenemos una zona común más abajo donde hay olivos que dan sombra y unas mesas de madera en la que pueden estar con quienes quieran. Se hacen aquí hasta barbacoas, que tenemos también dos. No es solo poder cultivar sino un ocio que es siempre necesario para reducir el estrés de la vida diaria.

–Cuesta encontrar espacios como este en otros lugares de la capital. Fíjese que hay gente que crece sin ver de cerca el campo. ¿Hace falta como sociedad crear más opciones para poder disfrutar en su máximo esplendor de la naturaleza?

–Yo no sé si faltan más opciones para disfrutar de la naturaleza pero sí te puedo decir que vienen muchas familias enseñando a sus hijos que un tomate no nace en un supermercado sino en la tierra. Ven hasta que las gallinas ponen huevos y eso está bien porque hoy los niños ya no saben de donde nacen las cosas. Tenemos la suerte de que Almería es una zona agrícola donde se ve perfectamente pero espacios como este claro que ayudan. Hacemos una labor muy buena. Viene de familias con hijos a jubilados y solteros. Incluso alguna excursión del colegio ha venido y tenemos alguna pequeña unión con las administraciones locales. Tenemos un gran heterogéneo grupo de gente de toda la diversidad, aquí no preguntamos ni quién es ni qué vota.