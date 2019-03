"El trabajo en Marruecos no tiene horario y es más duro"

Mohamed Lahlou es un empleado marroquí que trabaja en un invernadero de tomate nijareño, propiedad de Paqui Ferrer, agricultora asociada a ParqueNat.

-¿Cuántos años llevas en España y cómo llegaste?

–Llevo 11 años. Llegué en un camión, de forma irregular.

–¿Te costó mucho encontrar trabajo una vez en este país?

–Un poco, pero tenía a familiares aquí que me ayudaron.

–¿Durante todos estos años has estado trabajando en la agricultura bajo invernadero?

–Sí, en Marruecos ya trabajaba en un invernadero de tomate.

–¿Cuál es tu día a día en el invernadero?, ¿cuáles son tus tareas?

–Entramos a las 8:00 horas de la mañana. A la una del mediodía paramos para comer y volvemos a las 14:30 hasta las 17:30 horas. No siempre hacemos el mismo trabajo porque un día cogemos tomate, otro día arreglamos el ramal, otro el tallo, limpiamos el invernadero…depende del día y de lo que haya que hacer.

–¿Te gusta este trabajo?, ¿estás contento?

–Sí, yo estoy aquí y me gusta y me encanta este trabajo. Antes estuve trabajando en Marruecos en los invernaderos en tomate también. Tengo un montón de años de experiencia. Llevo 17 años trabajando en los invernaderos y ahora tengo 31 años, por eso digo que me gusta trabajar el tomate y la agricultura en general.

–¿Cómo era tu trabajo en la agricultura marroquí?

–Hay mucha diferencia con el trabajo de aquí porque allí no teníamos ni horario, más de 10 horas al día. El trabajo era muy duro, te tratan mal y te pagan menos. Además, no hay nada, solo trabajas para comer y sobrevivir. Luego los chicos que ya estaban aquí me contaron que la cosa estaba mejor que con respecto a Marruecos y por eso arriesgué mi vida para venir a España.

–¿Te gusta vivir en España?

–Sí bueno, estoy aquí por eso. Hace mucho tiempo que llevo aquí y me gusta España y más Andalucía porque llevo muchos años aquí.

–¿Tienes a tu familia aquí?

–No, tengo algunos familiares en Francia, pero la mayoría están en Marruecos.

–¿Tienes pensado volver a Marruecos o quieres traer a tu familia aquí?

–La verdad que he pensado traer a mi familia aquí, porque en Marruecos es muy dura la vida y uno tiene que pensar en su familia y por ese motivo lo de traer a mis hermanos que me quedan allí.