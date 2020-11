Paqui Iglesias: "La anterior, una campaña para olvidar"

En menos de una semana, el próximo 19 de noviembre, se conmemorará un año de la gran movilización en Almería de agricultores, asociaciones y productores y comercializadoras, que tomaron la calle para reivindicar a las administraciones públicas que aportasen soluciones a la crisis estructural que sufre el sector y que conlleva a un agotamiento del modelo actual. Desde entonces hay aspectos que han cambiado, unos que afectan a toda la sociedad como la irrupción de la COVID-19 y otros, concretamente, al sector agroalimentario como la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que salió adelante en febrero.

El 19 de noviembre hará un año desde la gran movilización del sector agrícola para solucionar una crisis estructural

“La anterior ha sido una campaña para olvidar”. Así de rotunda se muestra Paqui Iglesias, secretaria general de UPA en Almería, quien recuerda que se partía de un mal momento que se puso de manifiesto con la mencionada movilización, con la petición clamada de que los productores tuvieran un precio digno para sus producciones, es decir, que, al menos, se cubrieran los costes de producción, “todos los sectores estaban percibiendo un precio por debajo de los costes de producción y, sin embargo, esto no se reflejaba en la venta al consumidor final en los supermercados”. Según, Iglesias esta situación se prolongó hasta el primer estado de alarma, “lo único que se consiguió hasta el momento es que el Ministerio de Agricultura escuchara y modificara la Ley de la Cadena, es decir que prohibiese vender por debajo de los costes de producción, que la venta entre agricultura y comercialización, si no es una cooperativa tuviera que ser con contrato y fecha de pago pero esto no se está cumpliendo, incluso esta reforma tiene detractores como la comercialización en origen en la provincia almeriense, postura que asombra a la responsable de UPA en la provincia porque, como apunta: “Esta Ley no sólo protege al productor, sino también a la comercialización en origen”. Asimismo, Iglesias expresa que junto a esta normativa hay que tomar otras medidas como que se cumplan los acuerdos con países terceros y que haya, como ha pedido la organización agraria en reiteradas ocasiones, una declaración de hectáreas plantadas de cultivos hortícolas en Andalucía de manera anual, “en Almería y Andalucía en general, sabemos lo que comercializa el sector hortícola pero no lo que produce, esa transparencia sería positiva para controlar la especulación, la entrada de productos de terceros países que luego se venden como españoles y saber realmente lo que se está produciendo”.

UPA insiste en que se haga una declaración de hectáreas plantadas de cultivos hortícolas en Andalucía de manera anual

Respecto a la presente campaña, su inicio ha sido mejor que la anterior pero desde UPA, al igual que desde Asaja o Coag, insisten en que se cumpla la Ley de la Cadena, “hemos pedido que haya unos costes de producción de referencia, que deben marcarse desde la Interprofesional de Frutas y Hortalizas de España, Hortiespaña, y que haya un contrato modelo tipo como se está haciendo en otros sectores como el de cítricos o el vitivinícola”. Según detalla la secretaria general de UPA en Almería, actualmente hay varios tipos de contrato, algunos legales y otros no porque carecen del precio de compra o fecha de pago. Ahora el contrato es entre partes pero necesita legitimación por parte del Ministerio”.

Impacto del cierre del canal Horeca en ganadería

De la campaña pasada añadiría otra cosa, hay sectores que lo han pasado muy mal porque sus producciones están muy ligadas al canal Horeca. Por ejemplo en frutas y hortalizas, las líneas premium u otros como el raf han caído mucho en precio y, en ganadería, el cordero o la leche de cabra “ha sido una ruina”. Según relata Iglesias, la pandemia llegó cuando, en el caso del cordero pascual, que es el que se produce mayormente en Almería, ya estaba preparado para su comercialización, con su peso correcto de unos 24 kilos, de cara a la Semana Santa, “nos encontramos que no teníamos salida para ese cordero porque se había cerrado el canal Horeca, el consumo era inferior porque se prefería una carne más barata y nos encontramos con un animal con más kilos que, finalmente, tuvo su salida en el Ramadán, destinándose a los países árabes, que han sido la bombona de oxígeno”. Respecto al cabrito, perdió todo el precio, de acuerdo a la secretaria general de UPA en Almería, “se ha comercializado todo pero se ha malvendido”. Ahora existe un escenario de incertidumbre, en cuanto al cordero se ha repuntado el precio, pero en el cabrito no. Sobre la leche de cabra, Paqui Iglesias expone que es un producto muy sensible a todos los cambios y con la pandemia se llegó a no querer si quiera recogerla, “hay muchos ganaderos, con un rebaño pequeño, que han dejado de serlo de caprino porque no le recogían ni la leche. Los que disponen de más cabezas, no han cubierto ni los costes de producción, esto último se ha denunciado porque la comercialización alegaba, por ejemplo, que no había consumo de queso de cabra, pero creo que eso no era el motivo”. Iglesias considera que la comercialización y distribución se ha aprovechado de algunos sectores durante la pandemia, para rebajar los precios al productor y luego venderlos al mismo precio que se comercializaban antes de la pandemia. La portavoz de UPA recuerda que hay una ayuda para la ganadería por la COVID-19 cuya solicitud ya se ha realizado, pero indica que su reparto se podría haber hecho mejor en Andalucía, así no dándosela a los toros de lidia, “entendemos que es una actividad ganadera ligada a la cultura, por lo que entendemos que esa ayuda no debía de partir de Agricultura”.