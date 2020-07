Pilla & Pica, el snack para una normalidad novedosa

La “nueva normalidad” permite encuentros con familia y amigos para comer, merendar o picotear a la hora del aperitivo, bien en espacios al aire libre, o bien, en el propio domicilio. La actual situación, y el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas, requiere una nueva forma de alimentación, segura y sana a la vez. La gama de snacks de Primaflor, Pilla & Pica, con frutas, galletas o mini-fuet, se convierte en una opción saludable y segura para nuestras reuniones sociales, como aperitivo en la playa o en la piscina, o para picar algo entre horas en el puesto de trabajo.

Los Pilla & Pica de Primaflor se presentan en envases de entre 80 y 170 gramos y contienen una base de almendras tostadas, fuente de proteínas, fibra y ricas en vitamina E, y queso, en sus variedades cheddar y gouda. Según el sabor elegido, los Pilla & Pica se completan con fruta -manzana y uvas al 60%- o galletas con chía, quinoa y manzanas tricolor, ambas elecciones aptas para dietas veganas. El Pilla & Pica con fuet incorpora, además, zanahorias baby y regañás. No contienen conservantes ni colorantes y son bajos en sal.

Con las medidas sanitarias de la pandemia aún activas, es importante cuidar la alimentación con productos que permitan un consumo en cualquier lugar de forma segura y saludable

Los Pilla & Pica están envasados en PET reciclado, que reduce la huella de carbono y contribuye a una mayor sostenibilidad ambiental. Para mantener los ingredientes con total frescura y sabor, dicho envase está termosellado y se presenta con un atractivo packaging distinto para cada variedad.

“Los productos de IV Gama, como Pilla & Pica, van a adquirir importancia en esta nueva realidad social. Ofrecen la posibilidad de una alimentación saludable, en cualquier lugar de forma cómoda y sostenible”, comenta Cecilio Peregrín, director corporativo de Primaflor. “Pilla & Pica es ideal para picar y recuperar ese momento de charla con familia y amigos que tanto hemos anhelado estos meses”.

Los Pilla & Pica son una innovación más de Primaflor dentro de la gama de productos de IV Gama para un consumo on the go, una tendencia del mercado cada vez más extendida, y se encuentran disponibles para los canales de retail y vending.