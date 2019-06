"Puedo compaginar trabajo con familia y estudio"

Se puede pensar que las numerosas tareas agrícolas de un invernadero impiden en muchos casos que se compaginen tiempo laboral y tiempo familiar. En este sentido, muy cerca de la capital, bajo los invernaderos de un agricultor de Casur, AenVerde, revista de la Asociación Coexphal, ha podido hablar con Carmen Heredia, una mujer trabajadora que puede compaginar sus tareas agrícolas con su vida familiar e incluso con sus estudios.

–¿Desde cuándo estás trabajando en la explotación?

–Desde septiembre.

-¿Cuál es su situación?

– Tengo un niño de 17 años y una niña con 6. El niño ya es grande y es más independiente, pero la niña es aún pequeña y necesita mi atención. Gracias a este agricultor que me ha dado la facilidad de poder trabajar de 8 de la mañana a las 13:00 horas porque el aula matinal abre a las 7:30 entonces me da tiempo a dejarla. Y me tengo que marchar a la una porque no tengo comedor y tengo que recogerla para darle la comida. De esta forma puedo compaginar mi trabajo con la vida familiar, pero porque tengo ayuda. Por las mañanas trabajo y por la tarde me da tiempo a descansar, cuidar de mi niña, ordenar la casa… Me da tiempo para todo.

-¿También estás estudiando?

–Además por las tardes como no vengo estoy estudiando por la tarde y por las noches cuando están durmiendo mis hijos. Juan me ha dado esta oportunidad porque no todas las empresas lo hacen así y él me da dos días a la semana para que vaya a la academia. Estoy estudiando Ayudante Técnico Veterinario porque me gustan mucho los animales.

-¿Cuál es tu trabajo en el invernadero?

–Llegamos a las 8 y nos ponemos a hacer lo que Juan nos diga: quitar hierba, liar, limpiar, recoger el pepino…Paramos para descansar y desayunar durante la mañana.

-¿Te gusta tu trabajo en el invernadero?

–Nunca antes había trabajado aquí, todo lo que sabía lo había escuchado pero todo lo que sé de trabajar en las explotaciones me lo ha enseñado este agricultor. Antes trabajaba en la sierra en el pueblo. Ahora asocio a los invernaderos con el calor porque se pasa mucho calor.