‘Radio Gaga’ da voz a las historias que existen bajo el mar de plástico

Quique Peinado y Manuel Burque han parado su Wolkswagen Caravelle de Radio Gaga, el programa que emite Movistar Plus, en Almería para que los protagonistas del campo cuenten su realidad bajo el mar de plástico. El episodio, emitido el pasado domingo, recoge testimonios de personas con distintos perfiles que trabajan en los invernaderos.

No se trató de una crítica o denuncia, sino de dar voz a quienes tienen historias que contar. Era, por ejemplo, el caso de Daniela, una inmigrante procedente de Rumanía que ha acabado siendo propietaria de tres invernaderos: “Lo considero el país que me ha dado y me sigue dando”, dice. Ella, quien lleva ya 16 años en esta tierra, no quiere volver a su país al contrario que muchos que anhelan su lugar de origen, vino por necesidad pero hoy tiene dos hijos nacidos aquí y aunque reconoce que no ha sido fácil y ha requerido de mucho tiempo, tiene su vida ya en Almería. Ahora ella es empresaria y con ella trabajan otros inmigrantes que, como Mustafa, dicen haber encontrado en Daniela y su marido su familia.

Se concluye la buena intención del empresario pero la nefasta organización del sistema que ‘excluye’ a los inmigrantes

Desde la caravana de Radio Gaga salieron otras historias increíbles, así la de una madre y una hija españolas que, ante el fallecimiento de su marido y padre, tuvieron que hacerse cargo de la finca renunciando, en el caso de la hija a lo que ella tenía planificado. Una iniciativa dura que llevan con orgullo y en cuyo camino, reconoce la joven, han sido los trabajadores los que la han ayudado.

También hubo otros testimonios de inmigrantes, en su mayoría procedentes de Mali, algunos llegados en patera y otros a través del conocido ‘salto de la valla’, nada fácil y todo por buscar una vida mejor. Al llegar aquí, como resumen, esperaban algo más, pero nada es tan bonito como lo que le cuentan en origen, si bien de los agricultores propietarios hablan con elogios, al final se crea un vínculo entre ellos jornada tras jornada que les convierte en una familia.

Pero queda mucho recorrido para que todo sea correcto. Esta falta de integración dan voz en el programa dos miembros de la Fundación Cepaim, que promueve un modelo de sociedad inclusiva e intercultural que facilite el acceso pleno a los derechos de ciudadanía de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Ellos hablan de que son miles las personas que trabajan en los invernaderos de Almería los que están en situación irregular. No culpan a los empresarios agrícolas, de quienes dicen están convencidos de querer hacerlo bien, sino al sistema como está estructurado, pues mucho de los migrantes cuentan con permiso de residencia pero no de trabajo y esto se complica. Al final muchos viven en asentamientos, ‘aislados’ del resto de la sociedad y al final son como todos, personas que quieren vivir dignamente.