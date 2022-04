Smurfit Kappa potencia su modelo de negocio circular a través de 'Park in the Past'

La circularidad es una de las principales señas de identidad de Smurfit Kappa, uno de los mayores fabricantes integrados de embalaje en base papel del mundo con operaciones en Europa y América, cuyo objetivo es maximizar los recursos naturales de las regiones en las que está presente. Uno de los ejemplos de esta circularidad es el del proyecto de patrimonio y conservación local de Gales “Park in the Past”, al que la compañía acaba de donar 240.000 toneladas de la tierra que quedó disponible tras la ampliación de sus instalaciones de Mold. Una cantidad que se ha reutilizado para construir los cimientos de un complejo comunitario en la región.

Este complejo, situado en una antigua cantera del noreste de Gales, contará con un fuerte romano, una zona de aventuras para niños, espacios sensoriales y un estanque con especies raras de animales.

Asimismo, el lugar del que se extrajo la tierra se ha transformado en un sendero natural de 1,2 hectáreas con una gran variedad de flores silvestres y todo tipo de fauna autóctona. Un nuevo espacio verde que ya están utilizando tanto los residentes como el personal de Smurfit Kappa en Mold, y que contará con más de 10 000 árboles y arbustos, además de una laguna.

Eddie Fellows, director general de Smurfit Kappa en Reino Unido e Irlanda, asegura que “la inversión en nuestras instalaciones de Mold no solo va destinada a la ampliación de la planta, sino que también devuelve un espacio verde a la comunidad. Los beneficios de esta donación de tierra son dobles. Nos encanta poder contribuir a este proyecto de conservación, que está a solo 8 km. de nuestro emplazamiento y que será un recurso fantástico para la zona. En segundo lugar, la creación de un sendero natural ha significado un excelente uso del espacio restante. Nos hemos comprometido profundamente con el apoyo a las comunidades en las que operamos y esta iniciativa es un ejemplo más de nuestro enfoque circular”.

Por su parte, Paul Harston, defensor del proyecto “Park in the Past”, ha añadido que “es bastante destacable que hayamos podido traer tanto material de las instalaciones de Smurfit Kappa y que lo hayamos reutilizado, reciclado y reconvertido en el proyecto “Park in the Past”. Como uno de los principales generadores de empleo de Mold, se agradece que una empresa se preocupe no solo por su personal y su negocio, sino también por la comunidad en la que trabaja”.