Stellar F1 amplía la ventana comercial de la sandía negra sin semillas

Hace prácticamente cinco años que Nunhems, marca de semillas hortícolas de BASF, volvió a revolucionar el mercado de la sandía con el lanzamiento de Stellar F1, una negra sin semillas para ciclo temprano de invernadero. Hasta entonces, y debido a las dificultades que suponía el cultivo de esta tipología en pleno invierno, los agricultores habían optado por iniciar su campaña de primavera con variedades de blanca sin semillas que, posteriormente y con una climatología más favorable, eran relavadas por negras sin semillas.

Está recomendada para trasplantes a partir del 10 de enero

Hoy, Stellar F1 ha logrado fidelizar a quienes apostaron por ella en un inicio y, es más, continúa ganando adeptos en el campo almeriense; y es que cualidades no le faltan. “Stellar F1 está perfectamente adaptada al ciclo temprano de invernadero”, afirma Mercedes Fernández, Sales Specialist de sandía de BASF quien comenta que, con bajas temperaturas, consigue mantener la producción, el calibre y lo que es más importante, no ahueca.

Esta variedad de fácil manejo para el agricultor está recomendada para trasplantes a partir del 10 de enero y destaca, además, por su precocidad, adelantándose hasta una semana al resto de sandías de su segmento. Asimismo, su gran disponibilidad de flores femeninas garantiza siempre una producción adecuada.

Esta precocidad de Stellar F1, unida a su adaptación al ciclo temprano, permite a las comercializadoras iniciar antes la venta de sandía negra sin semilla, ampliando así su ventana comercial. Y todo ello sin renunciar a la calidad interna, condición sine qua non para que Nunhemsintroduzca en el mercado cualquier variedad.

Una vez en el lineal del supermercado, Stellar F1 vuelve a ‘desplegar’ su versatilidad. Su calibre, entre 5 y 7 kilos, y la prácticamente inexistente cavidad seminal de sus semillas vanas (blancas) permiten su corte en cuartos o mitades. “Las semillas vanas son tan pequeñas que no tienen cavidad y, es más, a la hora del corte, no son arrastradas y, por tanto, no dañan la carne, haciéndola más atractiva para el consumidor”, explica Fernández.

También al aire libre

Stellar F1 está adaptada también a cultivos tempranos al aire libre, con trasplantes a partir de febrero en zonas como el Levante almeriense o Córdoba, así como al ciclo medio-tardío de La Mancha. De este modo, “cualquier comercializadora que quiera iniciar la producción en invernadero en Almería y operar en otras zonas de producción puede hacerlo, ampliando así su calendario y ofreciendo a sus clientes una sandía con las mismas características”, concluye Fernández.