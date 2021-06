Talento joven para analizar la redistribución del agua en tierras secas

Almería es tierra de investigadores, especialmente prolífica en todos los campos, que son muchos, relacionados de una u otra forma con el sector agroalimentario, donde la provincia es una potencia produtora, la llamada ‘Despensa de Europa’.

Sin embargo, también hay que destacar que es referente en este, el ámbito de la ciencia aplicada para este sector, contando especialmente con la Universidad de Almería como un centro de formación y de investigación referente en el continente que nutre a Almería de grandes profesionales.

Uno de los aquí formados es el joven Borja Rodríguez Lozano, investigador del Departamento de Agronomía, Área de Edafología y Química Agrícola y perteneciente al grupo de investigación ‘RNM927 – Ecohidrologia Y Restauración De Tierras Áridas’.

Nacido en Almería, este profesional asegura que “desde pequeño sentí interés por la naturaleza y el medio ambiente que nos rodea, especialmente por los insectos. Estudié bachillerato de ciencias la salud, tras lo cual comencé a estudiar en la Universidad de Almería. Me gradué en Ciencias ambientales, donde comencé a sentir curiosidad por la investigación, especialmente durante el trabajo fin de grado y una beca de colaboración del Ministerio de educación, que enfoqué hacia el mundo de la entomología”, recuerda.Posteriormente, “tras graduarme, realicé un máster en la UAL sobre el uso sostenible de recursos naturales y servicios ecosistémicos, en la especialidad de técnicas de adaptación al cambio global y mitigación de sus efectos. Esto me permitió conocer otra área de conocimiento, especialmente durante el trabajo fin de máster (TFM), al permitirme colaborar con el grupo de investigación RNM927 donde actualmente me encuentro realizando mi tesis doctoral dentro del programa FPU”.

“Mi deseo científico es mayor estabilidad laboral de los investigadores para poder realizar ciencia de mayor calidad”

Actualmente, su línea de investigación se basa en la importancia de la redistribución de agua y nutrientes para la vegetación de tierras secas (drylands) y su efecto frente al cambio global. Además, entre los resultados destacables hasta la fecha, está el de detectar mediante técnicas de teledetección y sistemas de información geográfica (GIS) la respuesta de la vegetación a los procesos de redistribución de agua en tierras secas (drylands).

“Desde pequeño sentí mucha curiosidad por la naturaleza y cómo funcionan las cosas en ella. Durante el grado en ciencias ambientales conocí técnicas y enfoques que abrían un mundo de posibilidades desconocido para mí hasta esa época, y que hicieron que aumentase mi curiosidad y ganas de conocer más acerca del entorno que nos rodea”, recuerda Borja Rodríguez, quien reconoce que eso lo animó “a entrar en el mundo de la investigación, primero con una beca de colaboración del ministerio, después con el TFG y TFM y actualmente con el programa FPU. Actualmente sigo investigando por la motivación personal que supone y porque creo que resulta de vital importancia para la sociedad conocer como se comporta el entorno que nos rodea, especialmente en un contexto de cambio climático como la actual”.