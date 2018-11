Tolera una salinidad moderada y la sequía, pero es sensible al frío

El experto en fruticultura de Cajamar Juan José Hueso, durante su ponencia 'Introducción del cultivo de la pitaya en Almería', ofreció un dato clave: el 30% de lo que se produce en la provincia ya son especialidades en productos hortofrutícolas. Esto significa que los agricultores se han dado cuenta de un tiempo a esta parte de que cultivar todos prácticamente los mismos tomates, pimientos, pepinos, calabaciones y berenjenas no genera un valor añadido por tratarse de 'commodities', todo lo contrario de lo que ocurre con estas especialidades, que ofrecen algo diferente en cuanto a sabor, textura, color, poscosecha, etc.

"Desde Cajamar también apostamos por los frutales para diversificar los cultivos al aire libre", explicó, poniendo como ejemplo el trabajo que está desarrollando la caja rural, a través de la Estación Experimental de Las Palmerillas, con frutas como la papaya o el mango, desde hace años. Con ello, se busca aumentar la productividad en explotaciones bajo plástico y en épocas más favorables, es decir, cuando hay escasez de ese producto en los mercados.

Cajamar también se ha adentrado en la investigación de cultivos de uva de mesa, mandarina y cereza, apuntó Hueso, lo que redundará, a corto y medio plazo, en nuevas alternativas para complementar la renta de los agricultores.

Acerca de los requerimientos edafoclimáticos, Hueso desgranó que la pitaya es sensible a bajas temperaturas y no tolera las heladas; no tolera la exposición directa al sol en verano, aunque sí el viento; se adapta a una amplia gama de suelos, hay que evitar el encharcamiento y el pH óptimo está entre 5 y 7; tolera moderadamente la salinidad y la sequía. La época de brote del cultivo va de febrero a abril, mientras que el periodo de floración se produce en mayo y noviembre, y la recolección, en junio, diciembre y abril.