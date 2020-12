Unica Fresh impulsa el crecimiento del Grupo AN

El Grupo AN creció en facturación, recursos propios y empleo en el ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020. La cooperativa agroalimentaria, cuya sede central está en Tajonar (Navarra), celebró la pasada semana su Asamblea General anual.

Como expusieron en el transcurso del acto el presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás, y el director general de la compañía, Alfredo Arbeloa, el Grupo AN alcanzó en el ejercicio 2019-2020 una cifra de negocio de 1.457 millones de euros, frente a los 1.353 del anterior, aumentando el 7%. Esto se debió al incremento de la actividad con las cooperativas socias, destacando el crecimiento de Unica Fresh. Respecto a esta última hay que recordar que surgía en 2016 para dar rienda a la operación por la que Unica Group se hacía socia de AN, s.coop., matriz del Grupo AN, liderando y gestionando la comercialización de frutas y verduras para los mercados de fresco del grupo.

Durante el periodo analizado, el Grupo AN, que cuenta con 161 cooperativas socias en las que se integran cerca de 42.000 agricultores y ganaderos, ha seguido creando nuevos puestos de trabajo: ha pasado de 1.681 a 1.712 trabajadores, aumentando la plantilla un 1,8%.

Se trata de incrementos importantes que se han registrado a pesar del impacto de las limitaciones a las que obligó la pandemia de la COVID-19 durante el último tercio del ejercicio.

Grupo AN cuenta con 161 cooperativas socias

La solidez patrimonial de la empresa queda patente en la capacidad para generar recursos rropios: se incrementan en un 4,16% y alcanzan los 125,39 millones de euros, frente a los 120,33 del ejercicio anterior. Esto permite mantener el nivel de inversiones de los últimos años: entre las realizadas en el ejercicio, gracias en parte a ser una de las Entidades Asociativas Prioritarias (EAP), destacan la ampliación de la fábrica de Piensos Caceco en Tajonar, un nuevo almacén de cereales, también en la localidad navarra donde tiene su sede central el Grupo AN, otro nuevo almacén de cereales en la localidad soriana de Langa de Duero, y las mejoras en el centro de selección de semillas de Tudela y en el centro de procesamiento avícola de Mélida.