Unica da las gracias a sus trabajadores al son de la guitarra de Guillermo Fernández

Tras unos meses de intenso trabajo, Unica Group da las gracias a todos los que han hecho posible que el trabajo haya podido seguir adelante durante el estado de alarma a consecuencia de la crisis sanitaria para mantener el abastecimiento de frutas y hortalizas a la sociedad y no romper la cadena alimentaria. Lo ha hecho de una manera sorprendente que ha emocionado a sus empleados, no ha dejado indiferente ni a agricultores, trabajadores de campo y de almacén, a los que ha rendido homenaje a través de la música. Así el guitarrista Guillermo Fernández se desplazó hace unos días distintos enclaves de la cooperativa de segundo grado para ofrecer su particular tributo.

“‘Agri-cultura’ es una iniciativa que surge de dos necesidades, la de agradecer a los agricultores y compañeros en los almacenes su esfuerzo y trabajo duro durante estos meses de crisis tan difíciles, y la necesidad de reinventar y crear nuevas formas de dar a la cultura un empujón, acercarla a la gente”, apuntan desde Unica Group, que añade que el resultado es una experiencia única e innovadora con la que los compañeros de la empresa pudieron disfrutar de la música en directo. Así en otro vídeo publicado por la cooperativa se recogen las reacciones en las que empleadas del manipulado señalan que la iniciativa les ha encantado y les ha puesto las ‘pilas’; además, el propio Guillermo Fernández manifiesta su alegría por haber participado en esta iniciativa de la que dice ha sido un placer.