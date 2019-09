Vellsam continúa con su expansión y pone aterriza en Portugal

En los últimos meses acumula hito tras hito. Vellsam continúa con su imparable expansión y posicionamiento como un referente en el ámbito de la industria auxiliar agrícola. El último gran avance lo anunciaban hace poco más de una semana: la firma almeriense abría oficialmente una nueva sede en Portugal, la tercera internacional de la compañía tras las que ya tiene operativas en Colombia y Líbano.La nueva sociedad, Vellsam Portugal, ha echado a andar este mes de septiembre bajo la dirección de la agrónoma portuguesa Rita Máximo, nueva incorporación de la firma para llevar a cabo este ambicioso proyecto en el país vecino.

Rita Máximo, titulada por el Instituto Superior de Agronomía en la Universidad Técnica de Lisboa en la rama de nutrición vegetal, ha trabajado durante once años en una empresa de su país antes de incorporarse a Vellsam, a la que considera “una empresa con futuro para la innovación, investigación y desarrollo de nuevos productos” y que puede aportar “un conjunto de soluciones buenas para Portugal”, un mercado “con muchísima competencia pero en el que siempre hay un hueco para entrar”.

En el país luso, las soluciones de Vellsam ayudarán a los agricultores en cultivos como el viñedo, el olivar, tomate, pimiento, berenjena, calabacín, cítricos o frutales como la manzana y la pera, a los que se han sumado últimamente grandes plantaciones de nogales o almendra, frutos secos que están teniendo un especial auge, al igual que en España, por los buenos precios en origen dada la alta demanda.María Zamora, consejera delegada de Vellsam, explica que “nuestra idea era la de llegar a toda la península Ibérica, después de haber tenido ya la incorporación el año pasado de todo el centro de España, y Portugal es un país que está creciendo y que ha superado muy bien la crisis como demuestra el hecho de que las empresas están mirando hacia la economía portuguesa, porque allí se ha hecho un buen trabajo”. Por ello, “la incorporación de Rita es un pilar fundamental para Vellsam, porque creemos mucho en las posibilidades de Portugal”.

Así, Vellsam Portugal se convierte en la tercera sociedad de Vellsam Materias Bioactivas creada fuera de España, tras las sedes ya existentes en Colombia y Líbano, y tendrá su sede en la capital portuguesa, Lisboa. Al margen de estas sociedades, la red comercial de la empresa almeriense alcanza más de una treintena de países, los últimos en sumarse, Uzbekistán y Pakistán.

Por otro lado, la firma almeriense comenzaba a mediados de verano una fructífera gira por diferentes puntos de la provincia de Almería para presentar sus productos a los agricultores de primera mano.Además de mostrar todo el catálogo de productos de Vellsam, los profesionales de la empresa han hecho especial hincapié en las novedades. Así, se ha analizado en profundidad el aminoácido potenciador Root Plus Green, un potente enraizante formulado como sólido soluble no hormonal que promueve el desarrollo radicular aportando vigor a la planta, mejorando la absorción y translocación de nutrientes y agua.Del mismo modo, está el promotor del crecimiento Bactron-PGPRs, un compuesto microbiano especialmente indicado para mejorar las condiciones físico-químicas y biológicas del suelo, favoreciendo el desarrollo de los cultivos, mejorando la estructura del suelo y la aireación y potenciando la actividad microbiana y la asimilación de nutrientes por parte de las plantas para fortalecer el crecimiento radicular.Por último, otra de las novedades es Vellca Plus, un producto vigorizante y preventivo reparador de las deficiencias de calcio, complejado con ácidos carboxílicos, que permite aportar la fuente de calcio de forma sistemática.

A finales del pasado 2.018 obtuvieron el permiso de China para registrar y comercializar sus productos

Además, en uno de esos grandes países a los que todo el sector tiene como objetivo llegar algún día, China, Vellsam ya ha desembarcado con sus productos. Lo hacía a final del pasado 2.018, después de obtener el permiso del Gobierno de China para registrar y comercializar su gama de productos en el ‘gigante’ asiático, tras más de dos años de ensayos en campo para demostrar la eficacia de los mismos ante las autoridades competentes del país.

Francisco Castillo, consejero-delegado de Vellsam, apuntaba justo después de recibir la aprobación del gobierno chino para la distribución de los productos en el país que “es una gran noticia porque hemos conseguido llegar a un país tan burocrático y tan complejo, donde es muy difícil entrar, y lo hemos logrado después de dos años de esfuerzo y demostraciones”.

En lo que se refiere a sostenibilidad, la empresa almeriense obtuvo hace apenas un mes los certificados de gestión ambiental y sistema de gestión de calidad. Vellsam, que recientemente se adhirió a la Asociación AEVAE para la recogida y gestión de envases de plástico agrarios vacíos, con tres puntos de recogida en sus sedes de Tabernas, Níjar y Roquetas de Mar, es una empresa con espíritu especialmente concienciado con el medio ambiente, diseñando desde sus inicios soluciones nutritivas de la máxima calidad manteniendo en todo momento una ética responsable con el entorno y siendo cada vez más las políticas de protección del medio ambiente que la compañía implanta para concienciar a la población, especialmente en los sectores agroalimentario y biotecnológico.