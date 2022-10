“Mi abuelo, con 88 años, es agricultor en Laujar y todavía sigo aprendiendo de él”

Con 33 años, el CV de José Martínez es envidiable. A saber: licenciado en Ciencias Ambientales y máster de Agricultura Mediterráneo bajo Invernadero. Cinco años y medio en la casa de semillas Llavors Horta, hasta que en julio le llama la multinacional israelí TomaTech para ser ‘product manager’ de pimiento y comercial. Muchas horas de estudio, muchas horas de trabajo, muchas reuniones, pero sobre todo, muchos consejos de su abuelo, agricultor, los más valiosos.

–¿Cómo entra en este mundo?

–Toda mi vida ha estado ligada a la agricultura, pero más extensiva, de viñas, almendros, olivos... Siempre me ha gustado, siempre la he disfrutado. Hice Ciencias Ambientales pensando en empaparme acerca de cómo ligar la agricultura con las nuevas energías verdes. Esto no salió, pero sí descubrí una agricultura que llamó mucho mi atención. Me enamoré de ella y sabía que mi vida era ésta.

–Lleva la agricultura en la sangre.

–Nosotros tenemos huertos familiares, donde toda la vida hemos criado para la casa lechugas, patatas o habas, y además viñas (producen su propio vino de forma casera), almendros y olivos.

–¿Cuándo va al pueblo desconecta o se pone a echar una mano?

–Tengo la gran suerte de que todavía tengo en Laujar a mis padre y abuelos, y ellos continúan con la tradición. Todos los fines de semana subo a verlos y sigo yendo a podar, a coger aceituna, almendra, uva...

–¿Qué hace en el día a día?

–Me ha cambiado un poco en la nueva empresa. Antes era todo departamento comercial y ahora reparto tiempo entre visitar a los clientes y la parte de desarrollo de pimiento. Lo compagino con reuniones con clientes, reuniones con genetistas, visita a campo, demostraciones de las variedades que tenemos nosotros a la venta...

–¿Qué le gusta más?

–Me encanta el trato con la gente, bien sean técnicos o agricultores. Es cierto que ahora estoy aprendiendo muchísimo y cogiéndole el gusto a esta parte más técnica.

–El campo es algo más que cuatro plásticos, cuatro matas y una regadera.

–Es increíble todo el trabajo que hay detrás de cada variedad. Desde los primeros cruces genéticos, pasando etapas hasta que llega a ser comercial. Pasa por una cantidad de pruebas en fincas, de evaluaciones, de pesos, de test... Gracias a toda esa parte técnica, tenemos tantas variedades en el campo. Es un gran trabajo el que se hace en este sector.

–Encima, el pimiento es uno de los productos estrella del agro local.

–Junto con el tomate, creo que son los dos productos principales que tenemos en nuestro campo. Hay una gran variedad, muchas tipologías y se investiga cada vez más.

–¿Va a seguir la tradición de sus padres?

–Por supuesto, me encantaría. Actualmente vivo en Almería, pero mis planes de futuro son volver a Laujar y continuar con la tradición. No quiero que se pierda, es una pena que cada vez se abandonen más fincas. Por mi parte, voy a hacer todo lo posible para que mi huerto siga produciendo.

–Le veo aconsejando a sus padres cada vez que sube al pueblo.

–Es difícil, cada cultivo es diferente. Sí es cierto que a mi abuelo, que sigue con su huerto con 88 años, todavía le llevo plantas. “Abuelo prueba ésta que es muy buena para la calle, pon ésta que tiene mucho azúcar...”. Mi abuelo lleva toda la vida en la agricultura, ¿qué le puedo explicar yo a él? Trato de aconsejarle en algún pequeño detalle, pero todavía sigo aprendiendo de él y ojalá que sea durante muchos años.