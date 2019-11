Cabogatero de pura cepa y agricultor desde la cuna, sus tomates son valorados en todo el país

Cabogatero 100%. Juan Garrido es agricultor. Nacido en Almería en 1962 siempre ha estado ligado a esta actividad en la zona de Cabo de Gata: “Mi abuelo compró en el 60 una finca en Pujaire la cual acondicionó, he echado las raíces en la agricultura”. Garrido cuenta que salvo dos años en los que trabajó en el sector de la construcción y otros dos en los que estuvo en el Servicio Militar, siempre ha estado en el campo.Casado con Mari Carmen y con dos hijas, Cristina y la menor que comparte nombre con su madre, está al frente de una explotación familiar en pleno parque, zona en la que se ha criado y asentado al igual que hicieron sus antepasados y de la cual es una apasionado convirtiendo incluso una de las improntas más ligadas a Cabo de Gata en imagen de la marca de sus productos, así la Iglesia de Las Salinas viaja por toda España en las cajas de los tomates de Juan o ‘tío Juan’, como le dicen en algunas zonas españolas con alegría cuando reciben sus valorados tomates y que se ha convertido en nombre de algunos envíos.Poco tiempo de ocio le queda a este agricultor, que cuando no está a pie de campo acaba participando en otras actividades relacionadas con la actividad agraria, pero cuando puede tiene claro a que dedicar su tiempo libre: a disfrutar de su familia y viajar.

Garrido fue presidente de la Comunidad de Regantes de Rambla Morales desde 2008, año en que lideró la plataforma de afectados contra la anterior junta directiva, cogiendo el testigo de un colectivo que arrastraba una gran deuda que dejaba a los agricultores sin agua. Sin embargo, a pesar de que en su mandato se exigieron responsabilidades y buscaron soluciones, las trabas puestas por algunos de los comuneros le llevaron a dimitir en 2011.

Reconoce que si el punto de partida de su actividad hubiera sido hoy le hubiera sido difícil cosechar la vida que tiene

Pero su interés porque todo sector siga adelante y lo mejor posible le hace ser partícipe también de una organización agraria, concretamente es miembro del comité de Asaja. Preguntado por cómo ve desde su perspectiva la situación actual que atraviesa el sector hortofrutícola, más en unos meses en que los precios en origen de algunos productos han tocado fondo, no duda en responder: “El sector está en peligro”. Desde su punto de vista, la comercialización no emplea toda las herramientas disponibles en su mano para luchar, “he estado en encuentros con representantes del Ministerio de Agricultura y siempre se nos traslada que hay medios para la gestión de crisis de precios, pero se desconoce el porqué de no utilizarlas”. Para Garrido no se puede entender que si hay ayudas de 0,32 euros por kilo retirado, por ejemplo, de berenjena, se esté vendiendo a 0,12 euros, “Fernando Miranda, secretario general de Agricultura, nos ha dicho que se devuelven millones de euros a Bruselas que no se utilizan”.

Han pasado años desde que Juan se convirtiera en propietario de sus propios invernaderos y entre tanto el contexto ha cambiado, sobre todo, en tema de comercialización y competencia, lo que no menosprecia su esfuerzo ya que cada etapa conlleva sus más y sus menos, si bien reconoce: “Mi mujer y yo empezamos con una mano delante y otra detrás, a base de créditos y demás y hoy tenemos un patrimonio, que yo considero que si nuestro punto de partida hubiera sido hoy, no tendríamos”.

Son tiempos difíciles en una actividad en la que hay que lidiar en varios frentes, por un lado, el sacrificio en sí que conlleva ser agricultor, también los aspectos de precios, comercialización y distribución, además de las condiciones meteorológicas, por citar un acontecimiento reciente la Dana del pasado septiembre que afectó a parte de las instalaciones de Juan, pero si hay algo que destacar de él en cuanto a su trabajo es el cuidado con el que trata sus plantas y la satisfacción que le produce mostrarlas tras el trabajo bien hecho.