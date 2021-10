El agricultor almeriense busca el mercado asiático

Una campaña sí, y otra también, las cotizaciones en origen para los agricultores almerienses son deficitarias. De hecho, en muchas ocasiones los meses en pérdida son más que esos en los que se puede ajustar la renta. Además, para el futuro más próximo (de hecho ya se está implementando) se espera una subida importante de los insumos más esenciales para la producción agrícola que podría rondar el 20%.

Qué duda cabe de que el contexto es de todo menos halagüeño en este momento, y quitando una Ley de la Cadena Agroalimentaria que este mes de noviembre debe terminar de definirse pero que de momento genera ciertas discrepancias, lo único cierto es que el campo almeriense está perdiendo capacidad en el mercado. Eso sí, en su mercado, en Europa.

Por ello, y con una creciente competencia a todas luces desleal por las importaciones de terceros países, hay una conciencia dentro del productor de la provincia que ha pasado ha una cierta avidez por buscar soluciones reales, un cambio de paradigma.

Además de la logística, las leyes en el caso de China requieren de acuerdos, pero países como Singapur o Malasia son accesibles

Ahí es donde entra en escena un mercado que parece casi utópico pero que en una situación como la que se ha generado en esta nueva década se antoja necesaria. Entienden que Asia podría ser una parte importante para la solución de estos problemas. Sobre el papel, está la necesidad de alimento para 5.000 Millones, de los que se espera que 2030 sea un 40 % más. Mientras que Almería compite por comercializar sus productos a algo más de los 500 millones de habitantes con los que cuenta Europa. Ahora bien, llegar a Oriente es de todo menos fácil, aunque no imposible para los productos perecederos, aunque sí lo será un camino que debería comenzar a andarse de inmediato.

La asociación Unión de Agricultores de Almería (UNA) se ha propuesto conocer e informar a todo el campo de los requerimientos necesarios para iniciar la misión a Asia. Para ello, el pasado mes de junio organizó una charla con la presencia de Oliver Huesmann, experto en comercio internacional y consultor de exportación con dilatada experiencia, y el director comercial de DHL España, Luis Manzano.

Hay que dejar claro, que en este momento, respecto a los productos agroalimentarios frescos, España, a través de distintos protocolos sanitarios firmados con China, puede exportar algunos como cítricos, uva de mesa o productos de porcino. Aquí no se encuentran los productos ‘huerta de Europa’, puesto que no existe un protocolo definido a tal efecto y por tanto es el primer gran caballo de batalla a efectos de entrada. Además, la firma de estos protocolos son complejos y llevan tiempo. La estrategia de la República Popular China es proteger el mercado interior a través de una medida no arancelaria, y ahí toma parte la capacidad del Gobierno español para negociar con los chinos bajo la premisa del valor añadido de las hortalizas almerienses, asociándose el producto a la calidad, tal y como se consiguió con el jamón ibérico.

Asesorándose por expertos que conocen los entresijos de la zona, además de la cultura, el idioma y la forma de hacer negocio, este grupo de agricultores se ha propuesto asegurar la venta de productos trabajando también en estos mercados, y no solo el chino, puesto que ahí están países como Singapur, Malasia o Hong Kong que son una auténtica oportunidad y presentan más facilidad en lo que a burocracia se refiere. “El campo de Almería tiene productos maravillosos y de una calidad bastante alta; lo que supone una base para vender en estos países asiáticos que son de un poder adquisitivo alto, de una expectativa y de una demanda de calidad. Tenemos la obligación de diferenciarnos en el mundo, ya que en este momento la dependencia de Europa es de un 70, 80, ó 100 % en algunos productos, lo que nos hace cada día el mercado más difícil. Ya hay vecinos que antes eran lejanos y ahora son muy cercanos, tienen una logística bastante rápida y esto les hace posible llevar sus productos al mercado europeo en poco tiempo y con un precio que, nosotros en Europa, se nos hace difícil competir. El resultado son situaciones como las que hemos vivido con la sandía en Almería, con los limones en la zona de Alicante; y son situaciones que se repiten frecuentemente. Por lo que debemos diversificarnos y abrir nuevos mercados, para quitar volúmenes de nuestros mercados tradicionales, que estabilicen los precios y, por otra parte, diferenciarnos en mercados que nos paguen, tal vez más, por nuestro producto, lo que nos da la posibilidad de recuperar las inversiones que tendremos que hacer para abrir estas vías hacia estos países tan lejanos”, explica Oliver Huesmann, especialista en comercio y logística de frutas durante 30 años.

A análisis las inversiones a hacer en el Aeropuerto, en la estación de Renfe o en el Puerto para crecer en un futuro con volúmenes

Por su parte, el director comercial de DHL España, Luis Manzano, expuso las posibilidades de la empresa de logística global, y qué opciones existen actualmente en España para el trasporte aéreo y marítimo de perecederos a los países del continente asiático y así abrir mercados. Manzano compartió la experiencia en transportar producto fresco a Asia, así como la trayectoria en logística llevando hortalizas fuera de Europa de DHL.

Y no quiso concluir sin poner en valor que el papel principal de compañías como la que representa es hacer lo más sencillo posible este servicio que necesitan las empresas para hacer llegar sus productos a los diferentes mercados.

Todo este análisis continuará en una segunda cita para la que se ha emplazado el próximo día 26 de noviembre. Además, en esta segunda jornada participará Mari Carmen Masegosa que abordará los aspectos clave a tener en cuenta en la preparación documental para realizar una correcta exportación de frutas y hortalizas a Hong Kong, Malasia y Singapur. A nivel local, se analizarán cuáles serían las inversiones o modificaciones que habría que hacer en el Aeropuerto, en la estación de Renfe, o en el Puerto para crecer en un futuro con volúmenes y con una logística adaptada al campo de Almería y lograr así el éxito de las exportaciones de frutas y verduras a Asia.