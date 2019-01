“Siempre tuve claro que quería investigar”

Evangelina Medrano Cortés Estudió la carrera de Ingeniero Agrónomo en la Universidad Politécnica de Madrid. Tras varios años trabajando en la empresa privada en el asesoramiento técnico de cultivos en invernadero, obtuvo una beca en el Centro Ifapa de La Mojonera, “donde realizo actualmente mi actividad investigadora, para realizar mi Tesis Doctoral sobre la predicción del consumo de agua en los cultivos hortícolas bajo invernadero. Realicé una estancia en la Universidad de Pisa (Italia) para ampliar mis conocimientos sobre los sistemas de cultivo en sustrato bajo invernadero”.

Tras varios años de investigación obtuvo el puesto de investigadora titular en el Ifapa y enn la actualidad “soy la investigadora responsable del Grupo PAIDI AGR112: Horticultura: Agronomía y Protección Vegetal. Además soy la Coordinadora del Área de Ingeniería y Tecnología Agroalimentaria de Ifapa, Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía”.

Evangelina Medrano "Mi deseo es contribuir con un sistema agrícola productivo que sea eficiente y respetuoso"

Su actividad investigadora se ha centrado en el desarrollo y evaluación de tecnologías para el control del riego y el clima en los cultivos hortícolas bajo invernadero. El objetivo principal es la búsqueda de sistemas innovadores que mejor se adapten a las condiciones climáticas y de cultivo del Sureste español con el fin de aumentar su productividad y ser más eficientes en el uso de los insumos. “A lo largo de estos años he desarrollado modelos predictivos del consumo de agua de los principales cultivos hortícolas para aplicarlos a la gestión del riego, especialmente en sistemas de cultivo en sustrato, asimismo he trabajado en sistemas de recirculación para la reutilización de las soluciones drenadas por los cultivos y en la actualidad estoy diseñando un sistema de depuración de drenajes mediante lagunaje artificial con plantas depuradoras y denitrificadoras. Por último, también estoy trabajando en la aplicación de sensores para la gestión de la fertirrigación que sean capaces de analizar la composición química de la solución nutritiva en tiempo real y utilizar dicha información en adaptar el aporte de nutrientes a las necesidades reales del cultivo”.

Siempre ha tenido muy claro que me quería dedicar a la investigación y desde el momento que “conseguí una beca para formarme como investigadora no he dejado de trabajar en la investigación agraria centrada en los cultivos hortícolas en invernadero. Es un área que me interesa mucho ya que se presta a la utilización de las últimas tecnologías y cada día aparece una nueva innovación que se puede aplicar a este sistema de cultivo, siempre con el objetivo final de ser cada vez más sostenible y eficientes con los recursos”.