A la almendra solo la salva el precio

Al igual que en el caso de la uva, la cosecha de almendra va a ser escasa. De hecho, organizaciones agrarias como Asaja ya cifran las pérdidas en dos tercios de lo habitual. El motivo: la falta de lluvias. Y en los casos donde ha hecho más mella el descenso, como Los Vélez y el Alto Almanzora, hay que unir al déficit hídrico las últimas heladas.

Cabe recordar, que el cultivo del almendro ha experimentado un desarrollo espectacular en tanto en la región como en el resto del país en los últimos cinco años. Se puede decir que este fruto seco está de moda junto con el pistacho, que aún con menos recorrido está empezando a ir a la zaga. También en Almería, donde se está empezando a dedicar más superficie para este cultivo en zonas altas de interior, como la Alpujarra.

En la actualidad, la provincia de Almería cuenta con un total de 53.083 hectáreas, lo que representa un 33,1% de la superficie productiva total de Andalucía, solo superado por Granada, que está a la cabeza con 81.105 hectáreas. En la provincia, la mayor parte están en régimen de secano, siendo solo de regadío 1.203 hectáreas (solo el 7%), por lo que la dependencia de las condiciones climatológicas es extrema.Granada, con una producción total de 41.673 toneladas en 2018 y un aumento productivo respecto a la inmediatamente anterior superior a las 23.300 toneladas se consolida como la principal productora andaluza. En segundo lugar, se encuentra Sevilla que experimenta un crecimiento productivo superior a las 6.200 toneladas y desplaza a Almería hasta la tercera posición en términos absolutos. Jaén se convierte en la cuarta provincia productora andaluza desplazando a Málaga.

De 2017 a 2018, la producción almendrera almeriense pasó de 18.372 toneladas a 25.137, esto es un 37% más. Sin embargo, la reducción de esta campaña puede restar precisamente ese crecimiento y volver a los datos de hace dos años, según las primeras previsiones en estos momentos en los que acaba de comenzar la recolecta.

En cuanto a la recolecta actual, desde Asaja señalan la importante reducción de la cosecha de almendra en la provincia de Almería. En estos momentos la comarca de Los Vélez, principal zona productora, la recogida está iniciada y se están percibiendo las consecuencias de las heladas que se produjeron la pasada primavera con los almendros en flor, y que han ocasionado una importante reducción en la cosecha, que en algunas zonas supera el 70%.

Así, se cumplen las previsiones realizadas estos últimos meses donde la provincia se desmarca de la tendencia nacional, y reducirá de forma significativa su producción de frutos secos. En la zona del Almanzora la sequía ha sido determinante: “Los escandallos son bastante malos, es decir, la pepita no tiene suficiente peso, es pequeña, y de este modo los árboles no están dando mucho rendimiento porque no ha llovido en primavera”. En lo que respecta a las zonas perjudicadas por las heladas en el Alto Almanzora y Los Vélez que alcanzaron al 70-80% de los árboles los rendimientos están siendo desiguales, pero en líneas generales se puede decir que en el norte de la provincia la cosecha es bastante mala, estando a un 30% de lo habitual.

Desde Asaja esperan que en lo que respecta a los precios, que descendieron en los últimos días, finalmente se puedan ver incrementados, tanto por la reducción de cosecha como porque las previsiones de almendra de California no son las esperadas inicialmente, situación que pueda permitir incrementar los precios, y de este modo salvar la cosecha. Todavía quedan varias semanas de recolección, por lo que el sector permanecerá atento a la evolución del precio de un sector importantísimo para la economía del interior de la provincia.

En cuanto a la comercialización, según datos aportados por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, en el mes de septiembre las compras realizadas por las comercializadoras se aproximaron al 20% del volumen total de la campaña, cifra significativamente inferior al período 2017/18. El retraso en la recolección desplazó a los meses de octubre y noviembre la mayor actividad comercial, concentrándose en este período cerca del 50% del volumen total de las compras en origen. En el mes de diciembre el volumen de compras de las comercializadoras descendió significativamente, no obstante, duplicó la cifra habitual de otras campañas. En la campaña 2018/19 la almendra en grano se ha liquidado al productor a un precio medio (4,80 euros/kg) ligeramente superior a la campaña precedente (2%), pero notablemente inferior al período 2016/17 (23%), donde la reducción de la cosecha de California favoreció las cotizaciones percibidas por los productores andaluces. En las campañas siguientes la producción de California se incrementó de forma ininterrumpida, y según las estimaciones del USDA lo seguirá haciendo en los próximos años. A pesar de ello, los expertos del sector consideran que difícilmente el precio de la almendra bajará de los 4 euros/kg en los próximos años debido al buen ritmo de crecimiento de la demanda mundial.