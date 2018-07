La responsable de I+D de Biocolor, Patricia Rivas, analiza la situación del control biológico en unas declaraciones recogidas por el blog de Coexphal y ofrece las claves del retroceso experimentado en el empleo de esta técnica en control biológico en tomate. --¿Cómo está evolucionando el control biológico en Almería?

-El control biológico en Almería, en general, en todos los cultivos está bien, pero pensamos que debería estar un poco mejor. En la reunión que se hizo a final de año 2017 en las jornadas técnicas de Cajamar y Coexphal, los datos que se dieron no eran muy halagüeños. En pimiento sí que está muy establecido, aproximadamente un 99% está en control biológico, y en la mayoría de los cultivos se está avanzando. Pero sí que había un dato preocupante como era que en control biológico en tomate habíamos retrocedido un 20% con respecto al año pasado. Y de ese dato, lo que más llamó la atención es que en cultivos ecológicos es donde menos control biológico se usa. Ante esto, ahora nos estamos centrando en saber qué está pasando en control biológico en tomate, qué se ha hecho mal.

-Hace unos años se empezaron a hacer sueltas en semilleros para el control biológico en tomate, ¿Ha funcionado esta técnica?

-Los primeros años funcionó muy bien y todos estaban muy contentos, porque se establecía muchísimo mejor la población de Nesidiocoris Tenuis, que es el que se usa en tomate, se abarataban costes porque las dosis eran menores…todo eran beneficios. Una cadena de pequeños fallos ha hecho que el agricultor pierda la confianza en el control biológico en tomate.

-¿Qué ha podido pasar para este descenso en su uso?

-Que hemos caído en una cadena de pequeños fallos que hemos ido cometiendo al hacer ese protocolo, y al final ha resultado que los agricultores han perdido la confianza en este insecto. Creemos que hay que seguir una serie de pautas para que funcione mejor el control biológico. Las sueltas en semilleros se hacen en muy poco tiempo y se concentran en tres semanas o un mes. Por tanto, debemos contar con información por parte del semillero de cuándo se va a llevar el agricultor su planta para poder "echar los bichos" y hacerlo entre 5 y 7 días antes. Además, hay semilleros con los que sí cuentas con colaboración y otros que no, y no tienen delimitada la zona donde están los cultivos en los que se libera fauna auxiliar. Los semilleros suelen hacer uso de productos que no son compatibles con los insectos, y al no estar delimitada esa zona los insectos se resienten desde el propio semillero y antes de llegar al invernadero. Desde Biocolor consideramos que deberíamos coordinarnos mejor entre el agricultor, técnico, el técnico de los insectos y también el propio semillero para obtener mejores resultados. Por este motivo considero que ha sido una sucesión de pequeños fallos los que al final han hecho que se retroceda en control biológico en tomate.

-¿Por qué el agricultor no está convencido del funcionamiento del control biológico con Nesidiocoris Tenuis?

-Hemos detectado que el agricultor tiene dudas con respecto al "Nesi" porque cuando acaba con la plaga puede dañar la planta. Para intentar evitar eso hay que echarle alimento. El daño que hace es un daño directo pero al mismo tiempo es un beneficio indirecto porque provoca una respuesta en la planta, que para defenderse activa una serie de rutas y beneficios y hace que no le ataque la plaga de la mosca. Le decimos a los agricultores que es necesario conseguir un término medio en todo esto para poder tener una población suficiente de "Nesi" sin que dañe y que sea efectivo.

-¿Cómo se podría cambiar esta concepción que tienen algunos agricultores?

-En Biocolor estamos barajando varias opciones. Una de ellas podrías ser realizar controles para demostrar qué ha podido pasar en la implantación de los insectos beneficiosos. Quizás se podrían hacer una serie de análisis a las partidas en las que hagamos sueltas para saber realmente si llevan restos de algún producto que no sea compatible con la liberación de fauna auxiliar. Es una forma de acreditar ante los agricultores lo que ha sucedido con la instalación de los "bichos". Aún no lo hemos puesto en práctica, pero es una idea que estamos madurando y para la que necesitamos colaboración de los semilleros. Con los semilleros que más confianza tenemos, ya hemos logrado que separen la zona donde se hacen sueltas de auxiliares de las que apliquen tratamientos. Porque al final afecta y estamos haciendo las cosas mal.

-¿Qué novedades presenta Biocolor en cuestiones de control biológico?

-Para esta campaña, hemos apostado por acáridos que se adaptan mejor a las condiciones climáticas, como es el caso de Amblyseius montdorensis, que para los ciclos de otoño aguanta mejor las bajas temperaturas y con la primavera se obtiene una mayor rapidez reproductiva. Esto facilita que, en la época de más frío, sigamos teniendo fauna auxiliar en nuestro cultivo y éste pueda estar protegido frente a ataques de plagas como Trips. Junto a esta innovación, y para seguir favoreciendo el establecimiento de poblaciones de enemigos naturales en las épocas más desfavorables en cuanto a cuestiones climáticas se refiere, desde Biocolor proponemos siempre el uso de ácaros presa como alimento para los ácaros depredadores, tanto Amblyseius swirskii como Amblyseius montdorensis. Se trata de ayudarles un poco para sobrevivir en condiciones desfavorables para ellos y fortalecerlos para que cuando llegue el buen tiempo, tengamos de ellos una tasa reproductiva más alta. También, estamos realizando ensayos demostrativos en diferentes cooperativas, con un sírfido denominado Sphaerophoria rueppellii. Este sírfido es un depredador muy efectivo de cualquier tipo de pulgón, plaga que, a día de hoy, sigue siendo un grave problema en nuestros cultivos. Con estos ensayos queremos que el agricultor y sobre todo el técnico de la cooperativa pueda ver que tiene más herramientas para la lucha contra el pulgón y enseñarle a manejar y utilizar nuevas herramientas que desde Biocolor ponemos a su alcance. Por ahora está gustando mucho en las demostraciones realiza- das en cultivos de fresa en Huelva y en pimiento en Almería.

-¿Qué otras líneas está desarrollado Biocolor?

-Tenemos nuestra línea de productos compatibles con la fauna auxiliar sin residuos y ahora también hemos sacado una línea de correctores de carencia. Cuando al cultivo le falta nutrientes hay productos que se le pueden aportar y además, son respetuosos con el control biológico y con el cultivo ecológico.