“Es una feria para llevarte ideas, no contratos”

¿Qué supone para Caja Rural del Sur acudir a un evento como Fruit Logistica?

Venimos acompañando al sector desde hace ya muchos años, incluso promoviendo la asistencia mediante ayudas específicas y patrocinando en cierta manera a todo el sector de nuestra zona de influencia. En esta feria se dan cita los principales productores hortofrutícolas del mundo. Hace unos diez años, germinó la idea de organizar una idea en Madrid, que fue Fruit Attraction, que está resultando tremendamente interesante. Desde Caja Rural del Sur, la innovación es el principal bastión con el que hay que ir abriendo nuevos mercados, abordando nuevas formas de producir, el packaging o la política de marketing y comunicación. De nada sirve ser el mejor en algo si solo lo sabes tú.

¿Cuántos años lleva Caja Rural del Sur acompañando en su apoyo al sector en esta feria?

Desde finales de los noventa, llevamos casi desde el principio, bien ayudando directamente a alguna empresa, cooperativas, patrocinando los traslados en Alemania. Esto es una cuestión de interés generalizado, pues al ser cooperativa de crédito, entendemos que el beneficio general es lo que prima en los beneficios particulares. Lo más importante es la formación, el conocimiento y la comunicación y dentro de ello, el apoyo hacia el sector, pues es algo de lo que provenimos las cooperativas de crédito y, más concretamente, las cajas rurales, es algo que tenemos que estar alentando continuamente.

Uno se da una vuelta por los pabellones de otros países y regresa a casa con las pilas cargadas, ¿no cree?

Efectivamente, esto no es una feria para llevarte contratos, es una feria para llevarte ideas, que es lo más importante.

"Hemos crecido en volumen de negocio y resultado en 2018, y somos una de las entidades más solventes del sector”

¿Qué cifras maneja la Caja Rural del Sur al cierre del año?

Hasta que no sean oficiales, después de la asamblea, no deberías decirse públicamente, pero sí hemos tenido un crecimiento importante tanto en volumen de negocio como en resultado. Además, la mejora también sustancial de ratios, que nos convierten en una de las entidades con mayor solvencia de todo el universo financiero de España, a pesar de nuestro tamaño, que eso nos penaliza en cierta manera. Con lo cual, estamos muy satisfechos. Este año 2018 ha servido para instrumentalizar una metodología que empezará a dar frutos y musculación en toda nuestra red desde hace solamente unos días, desde el 1 de enero de 2019, con lo cual, este proceso de entrenamiento, entrecomillado lo de entrenamiento, que hemos pasado durante 2018, nos va a servir para afrontar estos próximos años, que no van a ser fáciles, pero que nos aportan ni un gramo de temor ni miedo, hay que afrontarlo de la mejor manera posible.

¿Qué supone para Caja Rural del Sur el sector agro?

En Andalucía hay dos sectores que son absolutamente identitarios. El turismo, que tiene sus cuestiones estacionales, está muy afectado por la bajada o el incremento de zonas turísticas que puedan ser competencia, pero la agricultura en Andalucía ha experimentado una evolución absolutamente constante. Es cierto que Andalucía tiene que tener un carácter mucho más industrial, pero no por ello hay que denostar el sector agrario. El sector agrario en Andalucía es líder a nivel mundial, no lo olvidemos nunca. Parece que somos una pequeña parte al sur de Europa, pero somos líderes mundiales en producción y comercialización de frutos rojos, en aceite de oliva, en productos cárnicos inigualables, y eso hay que potenciarlo muchísimo. Eso de que es un sector primario, hay que cuidarlo mucho, cada vez es más un sector industrial que un sector primario. Además, nuestros entornos medioambientales y ecosistemas son productivos, es decir, no son parques que no se puedan tocar y hemos aprendido durante siglos a convivir con ellos. Y ahí es donde deberían mirar un poquito mejor y con más atención las Administraciones.