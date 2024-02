Una gran apuesta para revitalizar el sector cítrico

La naranja es sin duda la reina de los cítricos en la provincia almeriense, y si un lugar se identifica con esta fruta es la Villa de Gádor. Así lo hemos podido comprobar en una de las que posiblemente sea la mayor finca de naranjos de toda la comarca del Bajo Andarax, donde en unos aproximados 16 kilómetros de “caballones” caben un total de 3.800 árboles de este frutal.

Y es que en Gádor la naranja es la reina, ya que la calidad del suelo gadorense unido a las condiciones atmosféricas, hacen de la fruta un producto inigualable. Esto lo sabe bien José Alonso, uno de los grandes agricultores que se dedica al cultivo de cítricos en la comarca, y que además lo hace de la forma tradicional según nos cuenta mientras camina por sus tierras ‘como Pedro por su casa’.

Este agricultor tiene un claro objetivo, “tratar de hacer las cosas bien”, desde el cultivo hasta el momento de su cosecha. “Todo lo que ves lo cogemos nosotros, mi familia y yo, con tijera y a mano una a una. Obviamente eso conlleva mucho más tiempo y menos productividad, por lo que únicamente recolectamos cada día la cantidad de naranjas que se van a vender.” Alonso añade que “una de mis naranjas puede estar a las 10 de la noche en Vitoria y a las 10 de la mañana haber estado aún colgada en el árbol. Eso le da al producto un plus de calidad inigualable’.

La finca alberga diferentes variedades de esta fruta que permiten a José vivir de la agricultura durante todo el año. La naranja tardía es una de las grandes apuestas de este agricultor, que aunque es más complicada, da mejores resultados. “Esta naranja tiene una campaña totalmente diferente a la de invierno, pero en años malos para los precios ha ido mejor que las demás. Eso sí, a esta naranja hay que dedicarle mucho mimo porque llegas tarde y no recoges ninguna. Pensando en una mejor venta es algo positivo pero también sé que me he complicado un poco la vida pero lo fácil es lo que hace todo el mundo”.

En cuanto a la cosecha, los números que se esperan referentes a productividad son bastante mejores que en años anteriores. “El año pasado salieron muy pocos kilos porque eran árboles muy jóvenes y la mayoría tenían dos naranjas de media, pero este año ha evolucionado muy bien por lo que espero que se transformen en 100.000 en esta finca nueva”

La gran mayoría de agricultores de la zona según José apuesta por conservar los árboles antiguos, abundando las parcelas pequeñas que están desapareciendo con mayor frecuencia, lo que ha hecho que la producción de cítricos en la zona se vea muy mermada. “Hay que visualizar esto como un negocio, y en la zona pocas personas apuestan ya por el sector ya que a los descendientes casi no le interesan las fincas porque son trozos muy pequeños que casi no son rentables”, apunta José.

“Lo que hay mayormente son pequeñas parcelas que están desapareciendo porque no resultan rentables”

La campaña ha comenzado muy bien en torno a los precios pero bastante floja de ventas debido a la inflación. “Este año están las ventas muy flojas porque no hay dinero y la fruta está muy cara debido a que los gastos de producción son enormes, lo que se traduce en menor beneficio también para el agricultor”, reseña José Alonso.

Pero el principal problema para el sector cítrico y la agricultura en general, sin duda gira en torno a la escasez del agua. Y es que este agricultor ha apostado por el riego por goteo que contribuye a hacer su finca mucho más sostenible, y que le permite controlar la cantidad de litros que se necesitan para regar todos sus árboles. “La agricultura sin agua no es posible, por lo que hay que tratar de innovar en el campo e implantar sistemas que permitan hacer un uso hídrico responsable por el bien de todos”.

La competencia es otro de los problemas para el sector de los cítricos almerienses, y en este caso la encontramos en países como Marruecos, Sudáfrica y Egipto, donde conseguir un producto de máxima calidad es la única manera de que se pueda competir contra ellos.

Entre los muchos motivos por los que se manifestarán en los últimos días miles de agricultores andaluces, uno es la competencia desleal que suponen los terceros países para el agro español. Los cítricos también se están viendo afectados y como bien explica José Alonso, entre la gran producción de este año y todo lo que está entrando a España, los precios se están resintiendo.

“Aunque mantenga el precio de mi naranja, si al mercado llegan miles de toneladas importadas, hace que los precios se resientan. El consumidor lo que quiere es pagar poco, y aunque pague un poco más por un producto gourmet, si la diferencia entre uno y otro es muy grande prefiere comprar el producto más barato’, explica Alonso.

Además los fondos de inversiones cada vez intervienen más en el campo y la agricultura de la provincia, algo que interfiere mucho en la calidad del producto según comenta el naranjero, “el fondo de inversión comercializa bajo una marca y su producto igual se cultiva en Almería que en terrenos de Egipto donde la calidad de la tierra y nos recursos no son los mismos, por lo que no se puede comparar con un producto que está mimado desde el primer momento y que crece en este entorno tan maravilloso desde donde es envasado y comercializado”.