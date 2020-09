Las frutas y hortalizas de Almería, garantía en seguridad alimentaria

Labcolor difunde un estudio donde se ponen de manifiesto los bajos niveles de residuos de plaguicidas que presentan las hortícolas de Almería. El laboratorio analizó en la pasada campaña 2019/2020 un total de 44.850 muestras, de las cuales 21.735 muestras correspondían a análisis de Residuos de Plaguicidas y Contaminantes, y el resto se correspondían a análisis microbiológicos, fitopatológicos y análisis agronómicos. Este estudio se ha centrado en los principales cultivos de la provincia de Almería: pimiento, tomate, pepino, sandia, calabacín, melón y berenjena. Se ha determinado el porcentaje de muestras analizadas que contienen residuos, el porcentaje de muestras que superan los niveles de LMRs (Límites Máximos de Residuos), el porcentaje de muestras que superan el 50% de los niveles de LMRs, así como los 10 residuos de plaguicidas mayormente encontrados en cada cultivo.

Del análisis de los datos, y tal y como se hace eco la publicación Aenverde de Coexphal, se puede llegar a la conclusión de que los cultivos de sandía, berenjena y calabacín son los que menor cantidad de residuos de plaguicidas tienen, en torno a un 40% de las muestras analizadas, mientras que los cultivos de pepino y melón son los que mayor cantidad de residuos de plaguicidas tienen, en torno a un 60%. Por otro lado, el cultivo de berenjena es el que presenta un menor número de superaciones de LMR, solo un 0,15% de las muestras analizadas, y en contraposición el cultivo de pepino es el que presenta un mayor número de superaciones de LMR, un 1,30% de las muestra analizadas.

Solo un 0,79% de las muestras analizadas supera los niveles de LMR en la provincia frente a al 4,5% de la UE en 2018

Respecto a un análisis global de los datos, de un total de 11.251 muestras analizadas, 5.387 muestras no contenían residuos de plaguicidas por encima de límite de cuantificación 0,01 mg/kg, y 5.864 muestras (el 52%) si contenían residuos de plaguicidas. Solo el 0,79% de los plaguicidas encontrados superaban niveles de LMR, y un 2,98% superaba el 50% del valor del LMR.

El 2 de abril de 2020 la EFSA (European Food Safety Authority) publicó su estudio anual sobre residuos de plaguicidas encontrados en alimentos en la Union Europea durante el 2018 (The 2018 European Union report on pesticide residues in food). En este estudio de la EFSA, de un total de 91.015 muestras analizadas en la Union Europea, el 4,5% excedieron los valores de LMR, el cual es un valor muy superior al obtenido en el estudio realizado por Labcolor donde solo un 0,79% de las hortalizas de Almería superan los niveles de LMRs. De esta manera se concluye que el nivel de seguridad alimentaria existente en los productos del campo almeriense es superior al de la Unión Europea, siendo las frutas y hortalizas de Almería las que cuentan con unos niveles de residuos de plaguicidas mucho menores que el resto de la Unión Europea.