"En el agro somos una cadena, no se funciona si falta un eslabón"

Juan José Rull es un agricultor de la cooperativa Casur y explica la labor que lleva desarrollando durante los últimos nueve años para fomentar la incorporación de jóvenes inmigrantes que llegaron en patera y buscan en Almería una oportunidad de futuro en una entrevista concedida a la Asociación Coexphal y que esta recoge en su blog online coexphal.wordpress.com.

–¿Qué superficie tiene y qué productos cultiva en su finca? –De 12.000 metros que tenía el año pasado hemos dado el salto a más de 40.000. Me dedico a especialidades. Hago agricultura ecológica y también biodinámica. Tengo pepino snack, calabacín, pepino Almería y tomate.–¿Cuántos trabajadores tiene en sus explotaciones? –Con esta ampliación vamos a pasar de 12 trabajadores a unos 25.–¿De qué nacionalidad son sus empleados? –Algo más del 50% son trabajadores españoles, vecinos de Almería, y el resto son trabajadores extranjeros de distintas nacionalidades: ecuatorianos, rumanos, senegaleses y de Guinea Conakri.–¿Nos podría contar su experiencia a la hora de contratar a sus trabajadores?–Conozco las necesidades que tienen mis vecinos y siempre he contratado a vecinos de toda la vida. Cuando me ha faltado mano de obra he contratado a través de la contratación en origen en su momento y estos han llamado a su vez a amigos y conocidos. También tengo a inmigrantes tutelados de la Junta de Andalucía que vienen a hacer las prácticas y se quedan con nosotros. Son mayores de edad, vienen con formación, con su carné de plaguicidas, de carretillero, de manipulador de alimentos y vienen a hacer las prácticas. Si se adaptan a nuestra forma de trabajo y vemos que funcionan le hacemos un contrato de trabajo. Concretamente son de Senegal y de Guinea Conakri.–¿Cómo surgió la iniciativa de contratar a jóvenes inmigrantes tutelados?–Hace años yo trabajé en el área de Relaciones Laborales e Inmigración de una organización agraria y allí conocí a estas asociaciones. Desde hace años estamos trabajando con ellos, siempre hay un hueco en la finca para estos chavales. Son buena gente y tienen un equipo de psicólogos que trabajan con ellos para que se incorporen a la vida laboral.–¿Facilita la conciliación familiar de sus trabajadoras?–No todo el mundo puede estar trabajando ocho horas. Trabajan conmigo amas de casa para las que adaptamos el trabajo a sus necesidades. Dejan a sus hijos en el colegio y vienen a trabajar y se tienen que ir a la una para recogerlos. Trabajan de lunes a viernes de 9 hasta las 13:00 horas. Incluso tengo trabajadoras que están estudiando y faltan dos días a la semana. Yo también tengo esa necesidad de mano de obra de muchas personas por las mañanas para recoger las especialidades. Nos ayudamos mutuamente y nos viene bien a ambos.–¿Considera importante el papel desempeñado por los inmigrantes en el sector?–Ha sido muy importante. Si nos remontamos 30 años atrás aquí trabajábamos toda la familia. Ahora los tiempos han cambiado y nuestros hijos han decidido estudiar y tienen su carrera. A su vez las fincas han crecido y necesitan más mano de obra que es difícil cubrir con las personas que tenemos. Alabo el trabajo de estas personas que, como mi abuelo, son inmigrantes y vienen por necesidad, pero entiendo que tiene que estar regulado no puede ser “café para todos”. Tienen que venir con un contrato de trabajo, con unas referencias y con un lugar para vivir, con unas condiciones. En el mundo agrícola todos somos una cadena, nadie funciona si un eslabón se rompe. Tenemos que estar unidos trabajadores y jefes. Yo no sería nada sin esos trabajadores y esos trabajadores sin mi tampoco. Un trabajador debe de tener su espacio para poder estudiar, estar con su familia y convivir.