"La mayoría de los ingresados en UCI en Almería no tienen la pauta de vacuna completa"

La delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, han insistido a la población que aún no ha empezado su pauta de vacunación porque “no han podido, no han querido o no han tenido la oportunidad” para que acudan a los centros disponibles a recibir sus dosis, ya que actualmente se organizan jornadas sin necesidad de cita previa para personas de incluso otras comunidades autónomas.

“Desde esta administración queremos animar a quienes tengan la más mínima duda a que hablen con los sanitarios, que les van a aconsejar y apoyar para que se pongan esa primera dosis tan necesaria”, ha urgido la delegada, quien ha recordado que la mayor parte de las 22 personas que se encuentra en UCI “por algún motivo no tienen la pauta de vacunación completa”. “La única manera en que se puede evitar con cierta seguridad la cama de UCI es con la pauta de vacunación completa”, ha abundado.

En este sentido, el delegado de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, ha señalado que, en función de la variante del virus predominante, la inmunidad de grupo no se alcanzaría hasta llegar a cifras de vacunación más altas, que vayan entre el 85 y 90 por ciento de la población.

El Palacio de los Juegos, sin fecha de cierre

Por otro lado, el delegado de Salud y Familias ha señalado este martes que el Gobierno andaluz estudia aún la "continuidad o no" del uso del Palacio de los Juegos Mediterráneos de Almería y otras instalaciones como punto de vacunación masiva contra el covid-19 en función del grado de inmunidad que se pretenda alcanzar.

"La fecha límite es finales de septiembre", ha asegurado a preguntas de los medios el delegado, quien ha agradecido la disponibilidad de los ayuntamientos para la cesión de estos espacios, cuya prolongación de uso aún no se ha decidido. "Tenemos un mes para determinarlo, a ver qué podemos hacer", ha atajado el delegado.