Los nematodos beneficiosos de Capsanem logran un 80% de mortalidad en rosquilla

El método de acción de los nematodos entomopatógenos de Capsanem se ha revelado especialmente eficaz en la lucha biológica contra la oruga del pimiento o ‘rosquilla’ (Spodoptera exigua), una de las plagas del pimiento que más problemas causa en los últimos años a los productores, tanto en cultivos de invernadero como al aire libre. El departamento técnico de Koppert ha confirmado en campo que los nematodos entomopatógenos de Capsanem, que pertenecen a la especie Steinernema carpocapsae, consiguen un índice de mortalidad del 80% en las poblaciones de Spodoptera exigua.

Este elevado porcentaje de éxito se debe al comportamiento único de estos nematodos beneficiosos, que penetran dentro de las orugas a través de cualquiera de sus orificios para después colonizarlas e infectarlas con una bacteria mortal que las mata en solo unas horas. Tras la muerte de la oruga, los nematodos se alimentan de ella. Cuando el cuerpo de la oruga está completamente vacío, los nematodos salen al exterior y localizan otra oruga para repetir el mismo proceso.

Aplicación por vía foliar

Otra de las ventajas de Capsanem es su fácil aplicación por vía foliar mediante cualquier equipo estándar de pulverización. Para optimizar el tratamiento, es conveniente aplicar con la suficiente cantidad de agua para asegurar un mojado uniforme de las hojas y que todas las caras de la planta reciban el caldo. Es aconsejable realizar la aplicación a última hora del día, con la caída del sol.

La aplicación de Capsanem está especialmente recomendada para el control biológico de larvas en cualquiera de sus estadios de desarrollo y es compatible con la fauna auxiliar y con otros medios de defensa. Se recomienda una dosis de entre 1,5 y 2 millones de nematodos/litro, mientras que el volumen de caldo puede oscilar entre 500 y 1.500 litros por hectárea. Koppert comercializa Capsanem en formato comercial de 1.500 millones (caja de 6 bolsas con 250 millones de nematodos cada una).

Capsanem® es selectivo, solo ataca a la plaga objetivo, y es eficaz contra un amplio rango de orugas de lepidópteros (Spodoptera littoralis, Helicoverpa armígera, Autographa gamma, Chrysodeixis chalcites, Tuta absoluta, etc). Es un producto completamente seguro, no deja residuos, las plagas no pueden desarrollar resistencias contra los nematodos, y está autorizado para su uso en agricultura ecológica.