Andrés y Ana Parra: “Es un orgullo estar en el negocio de mis abuelos, los recuerdo siempre trabajando”

Andrés Parra Parra [APP] y Ana Parra González [APG] son padre e hija, e hijo y nieta de Bartolomé y Ana Josefa, quienes pusieron la semilla de una empresa humilde de Huércal Overa, que hoy se ha convertido en una de las destacadas del levante almeriense en tema de cítricos, frutales, ganadería porcina y de venta de piensos y fitosanitarios. Los abuelos dejaron el negocio en las mejores manos posibles, las de sus hijos Andrés, Diego e Isabel. Y como dichosa la rama que al árbol sale, alguno de los nietos ya se están incorporando también al negocio familiar, que comenzó en la pequeña vivienda huercalense de Bartolomé y Ana Josefa, y hoy ya tiene una nave importante en la zona de El Saltador.

–Tercera generación de la familia ya para la empresa BPZ Comercial Agricola.

–APP: Mi hija y mis sobrinos ya trabajan aquí. Algunos se están incorporando ya a la empresa familiar y otros están a las puertas, es un orgullo que sigamos con la empresa de mis padres, sus abuelos.

–Pocas cosas hay más bonitas en el trabajo que seguir con la empresa familiar.

–APP: Para los padres es lo máximo, que colaboren y aporten lo que saben siempre viene muy bien. Al final, esto le viene muy bien al negocio porque le ofrecemos los mejores servicios a los clientes. Nosotros trabajamos día a día para ser más competitivos y mejores.

–¿Qué recuerdos tiene Andrés de cuando la empresa era de sus padres?

–APP: Era un almacén muy pequeño, mucho más humilde que el que nosotros tenemos. Era otra cosa, estaba cerca de donde ellos vivían. Mi madre todavía vive, mis recuerdos son maravillosos, qué te voy a decir [se emociona]. Mi padre murió hace casi dos décadas, ellos fueron los pilares de este negocio y los que nos enseñaron a trabajar. Gracias a ellos, tenemos trabajo y vivimos dignamente.

–¿Terminar los estudios y coger el trabajo o cómo entran en la empresa?

–APP: Mi hermano, más joven que yo, se quedó de primeras el negocio. Yo me incorporé después, había trabajado en banca durante 18 años , aunque siempre me gustó mucho la agricultura. El negocio estaba en mi casa, donde yo vivía, allí atendíamos al público. Mi hermana es Ingeniero Agrónomo, se incorporó también, y ahora algunos de nuestros hijos se van incorporando también al negocio.

“Mis padres eran los pilares de este negocio, nos enseñaron todo, trabajamos dignamente gracias a ellos”

–¿Qué ampliación le han dado a la empresa que les dejó su padre y su madre?

–APP: Ellos tenían todo el negocio en nuestra casa y nosotros lo hemos ampliado. Pero básicamente es el mismo negocio. Todo es más moderno, con instalaciones fotovoltáicas, de autoconsumo. No es un negocio fácil, hay que trabajar mucho porque a veces los cerdos van mal, otras son los cítricos los que no tiran... Pero vamos sobreviviendo.

–¿Cómo es trabajar en el negocio de sus padres y abuelos?

–APG: Es un orgullo por todo el esfuerzo que pusieron mis abuelos en sus inicios, así como el de mis padres y el de mis tíos para conseguir todo lo que han conseguido.

–¿Qué consejos le dan?

–APG: Nos ayudan, nos enseñan y nos aconsejan para crecer tanto profesional como personalmente.

–¿Le gusta el sector? ¿Se veía en este mundo?

–APG: No, la verdad es que no me veía trabajando aquí, pero tras acabar mis estudios universitarios y las ganas de seguir viendo crecer el negocio que comenzaron mis abuelos, hizo que comenzara mi andadura en el sector.

–¿Cómo es su día a día?

–APG: Principalmente trabajo de oficina, como atención al cliente, además de llevar las redes sociales de la empresa.

–¿Recuerda a sus abuelos trabajando?

–APG: Por supuesto. Desde bien niña he pasado mucho tiempo en casa de mis abuelos y en el negocio puesto que estaba en el mismo lugar, y los recuerdo siempre trabajando. No importaba la hora ni el día, ellos siempre estaban disponibles para sus clientes, siempre al pie del cañón. A día de hoy, muchos clientes me siguen recordando cuando iban al pequeño almacén de mis abuelos y lo mucho que trabajaban. Eso es muy bonito.